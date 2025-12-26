11:49, 26 дек 2025

В зоне специальной военной операции произошла серия тяжёлых инцидентов. Военные корреспонденты сообщают о критической обстановке в Купянске, где украинские подразделения вернули контроль над значительной частью территории. Одновременно появилась непроверенная информация о генерале Александре Кузовлеве, а также данные о поражении механизированных колонн российских войск. События развиваются на Харьковском и Донецком направлениях. О ситуации информируют военные блогеры и корреспонденты.

Обстановка в Купянске

Ситуация в городе резко ухудшилась к концу декабря. По данным военного блогера Юрия Подоляки, к вечеру 24 декабря украинские формирования захватили большую часть населённого пункта. Противник занял позиции в восточной части Купянска, включая территорию молочно-консервного комбината.

Военный аналитик Михаил Звинчук указывает на расхождение между отчётами командования и реальным положением дел. Согласно его информации, из одиннадцати населённых пунктов, которые значились как контролируемые, фактически удерживались только три. Утрата логистического коридора на правом берегу Оскола вынудила российские подразделения оставить занимаемые позиции.

В середине ноября начальник Генерального штаба Валерий Герасимов докладывал президенту об освобождении Купянска и блокировании украинских батальонов на левом берегу реки. Однако последующие события не подтвердили оптимистичных прогнозов. Резервы, которые могли бы укрепить позиции в районе города, были направлены на другие участки фронта.

Фейковая информация о генерале

В украинских источниках распространилась недостоверная информация о командующем группировкой войск «Запад» генерале Кузовлеве. Согласно этим сообщениям, он якобы покончил с собой после доклада о ситуации в Купянске. Военный корреспондент Семён Романов опроверг эти данные, подтвердив, что генерал продолжает исполнять свои обязанности.

Появление подобных сведений связывают с недавними докладами о взятии города, за которые Кузовлев получил звание Героя России. Источники в военных кругах отмечают, что завышенные оценки успехов привели к неверным стратегическим решениям. Малочисленные группы прикрытия не смогли противостоять наступлению украинских спецподразделений.

Потери механизированных колонн

На Покровском направлении произошло поражение российских механизированных подразделений. Военный корреспондент Андрей Филатов 22 декабря предупреждал о предстоящей публикации противником видеоматериалов штурма с участием морской пехоты. По его словам, командование сняло посты радиоэлектронной борьбы, а колонны двигались без должного прикрытия.

На следующий день украинское формирование «Азов» опубликовало кадры операции. Механизированная группа попала на минные заграждения без возможности манёвра и оказалась под ударами беспилотников, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделение было отсечено от основных сил, при этом погодные условия не благоприятствовали скрытному передвижению — туман рассеялся к моменту начала атаки.

Согласно опубликованным данным, были уничтожены шесть танков, девять боевых машин пехоты, пять бронетранспортёров, одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина и десять квадроциклов. На кадрах зафиксированы поражения от дронов-камикадзе и тяжёлых беспилотников типа «Баба-яга». Филатов отметил устаревшие тактические подходы без учёта современных средств поражения.

Общая обстановка на фронте

Несмотря на освобождение Красноармейска и продвижение в районе Мирнограда, противник наращивает группировку войск на ключевых направлениях. Военные корреспонденты указывают на применение различных тактик прорыва, однако отмечают проблемы в координации действий и защите от беспилотных систем.

В военных кругах говорят о несоответствии методов ведения боевых действий современным реалиям. Отсутствие гибкости в принятии решений и недостатки в работе штабов приводят к потерям среди подготовленных подразделений. Украинская сторона воспользовалась ослаблением отдельных участков фронта для нанесения контрударов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok