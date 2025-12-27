"Радикальный ответ" Путина НАТО. 1000 "Гераней" и 10 часов ада в Одессе и Киеве. Цели "очень жирные" - "Били по Зеленскому". Убит глава СБУ?

12:36, 27 дек 2025

В ночь с 26 на 27 декабря 2024 года по территории Украины нанесены масштабные ракетно-авиационные удары. Атаки продолжались около 10 часов и затронули энергетическую инфраструктуру Киева, Одессы и Николаева. О происходящем сообщают российские и украинские источники.

Масштаб операции

Первые запуски зафиксированы вечером 26 декабря, пишет Царьград. Атаки велись с использованием крылатых ракет «Калибр» с кораблей Черноморского флота и ракет Х-101 стратегической авиации. По предварительным данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, было задействовано порядка 1000 беспилотников типа «Герань» различных модификаций и около 200 ракет. Дроны запускались с нескольких аэродромов волнами — после каждой серии в воздухе фиксировалось свыше 200 целей.

Среди использованных средств поражения упоминаются ракеты Х-101, Х-22, предположительно гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы». Атаки продолжались до утра 27 декабря, отдельные запуски фиксировались примерно за час до полудня по московскому времени.

Удары по столице

Основной целью в Киеве и области стала энергетическая инфраструктура. Критические повреждения получили Трипольская ТЭС, киевские ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В столице зафиксированы перебои с электроснабжением, теплом и водой.

Удары нанесены по Вышгороду — на опубликованных кадрах видны повреждения стоянок военной техники и объектов, предположительно связанных со сборкой беспилотников. Перекрыто движение через Вышгородскую ГЭС. По данным украинских источников, на месте обнаружены фрагменты ракет.

Атаке подверглась территория аэродрома Жуляны, где, по информации Лебедева, дислоцированы подразделения противовоздушной обороны, склады и военная техника. Применялись реактивные БПЛА «Герань-3», атакующие в режиме пикирования с высоты около 2 километров.

Зафиксированы попадания по подстанции «Макаров» мощностью 750 кВ, военным объектам в Белой Церкви и депо в Днепровском районе Березняков. Имеются непроверенные сообщения о повреждениях в районе резиденции украинского руководства.

Ситуация на юге

В Одесской области ракеты Х-22 поразили объекты в порту Одессы и населенном пункте Татарбунары. Сообщается о попадании по морским целям, предположительно торговым судам. По неподтвержденной информации, среди пострадавших могут быть высокопоставленные сотрудники украинских спецслужб.

В Николаеве выведены из строя электроподстанции мощностью 35 и 150 кВ, обеспечивающие энергией военные объекты и промышленные предприятия. Завод «Зоря» временно приостановил работу, производство беспилотников прекращено.

Лебедев отмечает, что удары по южному направлению нацелены на логистические объекты, топливные хранилища и базы морской пехоты, что может ослабить прибрежную группировку украинских вооруженных сил.

Особенности операции

Координатор подполья обращает внимание на системный характер ударов — атаки велись каскадом: генерирующие мощности, подстанции, гидроузлы. Повторные попадания по одним и тем же объектам указывают на задачу вывести их из строя на длительный период. Киевский энергетический узел подвергся масштабному повреждению, что влияет на управление всей центральной энергосистемой страны.

Перегрузке подвергаются системы связи, транспорт и противоввоздушная оборона региона. В ближайшие сутки эксперты прогнозируют возможное продолжение ударов по энергетике Киева и области, а также расширение атак на южные и центральные регионы.

Политический контекст

За несколько часов до начала операции президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ряда стран ввести на территорию Украины контингент миротворцев после заключения мирного соглашения. Советник главы государства Михаил Подоляк назвал Францию, Великобританию и Турцию в качестве потенциальных участников.

На фоне недавних инцидентов с торговыми судами в Черном море президент России Владимир Путин ранее предупреждал о возможном расширении номенклатуры целей в одесских портах. Наиболее радикальным вариантом называлось ограничение доступа Украины к морю.

Эта ночь стала одной из самых интенсивных по ударам за последнее время. Эксперты связывают масштаб операции с заявлениями о возможном размещении войск НАТО на украинской территории и инцидентами в акватории Черного моря.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok