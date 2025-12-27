Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Радикальный ответ" Путина НАТО. 1000 "Гераней" и 10 часов ада в Одессе и Киеве. Цели "очень жирные" - "Били по Зеленскому". Убит глава СБУ?

"Радикальный ответ" Путина НАТО. 1000 "Гераней" и 10 часов ада в Одессе и Киеве. Цели "очень жирные" - "Били по Зеленскому". Убит глава СБУ?

12:36, 27 дек 2025

В ночь с 26 на 27 декабря 2024 года по территории Украины нанесены масштабные ракетно-авиационные удары. Атаки продолжались около 10 часов и затронули энергетическую инфраструктуру Киева, Одессы и Николаева. О происходящем сообщают российские и украинские источники.

Масштаб операции

Первые запуски зафиксированы вечером 26 декабря, пишет Царьград. Атаки велись с использованием крылатых ракет «Калибр» с кораблей Черноморского флота и ракет Х-101 стратегической авиации. По предварительным данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, было задействовано порядка 1000 беспилотников типа «Герань» различных модификаций и около 200 ракет. Дроны запускались с нескольких аэродромов волнами — после каждой серии в воздухе фиксировалось свыше 200 целей.

Среди использованных средств поражения упоминаются ракеты Х-101, Х-22, предположительно гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы». Атаки продолжались до утра 27 декабря, отдельные запуски фиксировались примерно за час до полудня по московскому времени.

Удары по столице

Основной целью в Киеве и области стала энергетическая инфраструктура. Критические повреждения получили Трипольская ТЭС, киевские ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В столице зафиксированы перебои с электроснабжением, теплом и водой.

Удары нанесены по Вышгороду — на опубликованных кадрах видны повреждения стоянок военной техники и объектов, предположительно связанных со сборкой беспилотников. Перекрыто движение через Вышгородскую ГЭС. По данным украинских источников, на месте обнаружены фрагменты ракет.

Атаке подверглась территория аэродрома Жуляны, где, по информации Лебедева, дислоцированы подразделения противовоздушной обороны, склады и военная техника. Применялись реактивные БПЛА «Герань-3», атакующие в режиме пикирования с высоты около 2 километров.

Зафиксированы попадания по подстанции «Макаров» мощностью 750 кВ, военным объектам в Белой Церкви и депо в Днепровском районе Березняков. Имеются непроверенные сообщения о повреждениях в районе резиденции украинского руководства.

Ситуация на юге

В Одесской области ракеты Х-22 поразили объекты в порту Одессы и населенном пункте Татарбунары. Сообщается о попадании по морским целям, предположительно торговым судам. По неподтвержденной информации, среди пострадавших могут быть высокопоставленные сотрудники украинских спецслужб.

В Николаеве выведены из строя электроподстанции мощностью 35 и 150 кВ, обеспечивающие энергией военные объекты и промышленные предприятия. Завод «Зоря» временно приостановил работу, производство беспилотников прекращено.

Лебедев отмечает, что удары по южному направлению нацелены на логистические объекты, топливные хранилища и базы морской пехоты, что может ослабить прибрежную группировку украинских вооруженных сил.

Особенности операции

Координатор подполья обращает внимание на системный характер ударов — атаки велись каскадом: генерирующие мощности, подстанции, гидроузлы. Повторные попадания по одним и тем же объектам указывают на задачу вывести их из строя на длительный период. Киевский энергетический узел подвергся масштабному повреждению, что влияет на управление всей центральной энергосистемой страны.

Перегрузке подвергаются системы связи, транспорт и противоввоздушная оборона региона. В ближайшие сутки эксперты прогнозируют возможное продолжение ударов по энергетике Киева и области, а также расширение атак на южные и центральные регионы.

Политический контекст

За несколько часов до начала операции президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ряда стран ввести на территорию Украины контингент миротворцев после заключения мирного соглашения. Советник главы государства Михаил Подоляк назвал Францию, Великобританию и Турцию в качестве потенциальных участников.

На фоне недавних инцидентов с торговыми судами в Черном море президент России Владимир Путин ранее предупреждал о возможном расширении номенклатуры целей в одесских портах. Наиболее радикальным вариантом называлось ограничение доступа Украины к морю.

Эта ночь стала одной из самых интенсивных по ударам за последнее время. Эксперты связывают масштаб операции с заявлениями о возможном размещении войск НАТО на украинской территории и инцидентами в акватории Черного моря.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Ссора Максима Дивнича с "Ахматом": Бойцы СВО высказались, ничего не скрывая

Читайте также:

Ссора Максима Дивнича с "Ахматом": Бойцы СВО высказались, ничего не скрывая
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Всё, крышка: 64 "Кинжала" по Украине: крупную цель разнесли "Искандеры" на четвёртый день. "Медведи" жгут всё - от Киева до Одессы
Россия/мир
Всё, крышка: 64 "Кинжала" по Украине: крупную цель разнесли "Искандеры" на четвёртый день. "Медведи" жгут всё - от Киева до Одессы
Началось: двое суток кошмара. Мощнейшая атака на Украину — Х-32 и 40 «Кинжалов». Дебют ФАБ-5000. Киев и Одессу равняют с землей. Конец АЭС
Россия/мир
Началось: двое суток кошмара. Мощнейшая атака на Украину — Х-32 и 40 «Кинжалов». Дебют ФАБ-5000. Киев и Одессу равняют с землей. Конец АЭС
Жесточайший удар за "Кадырова". Украину прямо сейчас "стирают в пыль" – всё горит, везде скорые: Первое сообщение главы ЧР после теракта
Россия/мир
Жесточайший удар за "Кадырова". Украину прямо сейчас "стирают в пыль" – всё горит, везде скорые: Первое сообщение главы ЧР после теракта
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка
Россия/мир
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен