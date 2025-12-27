12:45, 27 дек 2025

На Купянском направлении продолжаются интенсивные бои. Украинские формирования наращивают группировку и атакуют российские позиции, однако основные силы противника пока остаются на городских окраинах. Об этом сообщил ветеран ЧВК «Вагнер», ведущий военный телеграм-канал Condottiero.

Численность украинской группировки на Купянском направлении постоянно увеличивается. Согласно данным военных корреспондентов, противник использует тактику просачивания небольшими отрядами и сумел подтянуть резервы к Купянску и прилегающим населенным пунктам, пишет Царьград. При этом последующие попытки штурма российских позиций ведутся уже значительно более крупными группами — по 8-10 человек вместо привычных 2-3.

Такое количество пехоты практически невозможно скрыть от беспилотников и разведки, что указывает на спешку противника. Пленные украинские военнослужащие подтвердили, что приказ отбить Купянск до наступления Нового года остается в силе.

Несмотря на тяжелейшие бои, к утру 27 декабря город остается под контролем российских войск. Военнослужащие отражают атаки противника и достигают локальных успехов. Украинской стороне необходима информационная картинка перед завтрашними переговорами президента Зеленского с Трампом, где планируется заявить о захвате населенного пункта.

Ветеран ЧВК «Вагнер» отмечает, что при всей сложности ситуации украинские войска не смогут долго поддерживать такой темп наступления. Помимо взятия города, необходимо его удержать, а с этим у командования ВСУ возникнут проблемы в ближайшее время.

Подвоз резервов к Купянску практически прекратился к вечеру 25 декабря. Тем не менее противник сумел накопить группировку численностью до 6000 бойцов, часть которых была снята с Сумского, Запорожского, Черниговского, Северского и Покровского направлений. Уничтожаемые российскими войсками силы противника не восстанавливаются.

В ближайшее время украинские формирования предпримут попытку полного прорыва в Купянск с целью его захвата и зачистки. К окраинам подтягивается техника и личный состав. В местах дислокации наемников наблюдается активная подготовка.

Пленные офицеры ВСУ, захваченные под Рядьковкой, сообщают, что задача по полному захвату Купянска до нового года не снята. Все действия командования направлены на эту операцию. К проведению штурма привлечены силы специальных операций, военная разведка, наемники и резервы из полевых лагерей в Днепропетровской и Черниговской областях.

В течение последних суток обстановка внутри города неоднократно менялась. Продолжаются попытки деблокировать российские подразделения, оказавшиеся в серой зоне в северной и центральной частях населенного пункта. В самом городе и на окраинах идут локальные столкновения. По городу работают российские военно-космические силы и артиллерия.

Подход командования понятен — перемещение значительного количества резервов на оперативно важные направления с целью стабилизировать обстановку. Пока эти маневры выполняются, начинаются прорывы в других местах. Вопрос в том, как быстро украинские войска покинут Купянск, когда поймут, что ситуация ухудшается на Донбассе.

Ветеран ЧВК ожидает, что командование заведет группировку численностью около 4000 человек в Купянск. Пока силы выжидают. Внутрь города просачиваются небольшие группы. Основная группировка с северной части города численностью 4-5 тысяч человек постепенно несет потери в городских боях. Заходить всей группировкой в населенный пункт не решаются, хотя на картах отображают, что уже закрепились в городе.

Российские войска вынужденно изменили тактику и частично стратегию. Первые результаты этих изменений уже заметны.

