Герасимова снимут? Посыпался весь фронт – от Сум до Запорожья. После Купянска враг прёт на Волчанск. Минус 36 км за сутки. Дальше Белгород

12:59, 27 дек 2025

В Харьковской области разворачивается масштабное сражение за Купянск. Украинские силы стянули огромные резервы и перешли в наступление, используя тактику массированных штурмов. Город оказался в эпицентре ожесточённых боёв, информация о которых противоречива и меняется каждый час. Об этом сообщают военные корреспонденты и блогеры с обеих сторон конфликта.

Параллельно зафиксирована активность по всему фронту — от Сумской области до Запорожья. Генштаб ВСУ заявил о взятии под контроль около 36 квадратных километров за сутки в районе Волчанска. Это вызвало тревогу относительно безопасности приграничных территорий Белгородской области.

Военкоры спорят о судьбе города

Утром 24 декабря военный корреспондент Анатолий Радов охарактеризовал обстановку в Купянске одним словом — «плохо». К вечеру того же дня он заявил о потере города, призывая доложить руководству страны реальное положение дел. По его словам, ВСУ переняли российскую тактику массированных атак и в течение месяца стягивали силы в город, где часть подразделений укрепилась в подвалах.

Военкор Юрий Подоляка сообщил, что противник занял территорию молочно-консервного комбината в восточной части Купянска, что сделало логистику российских частей на правом берегу реки Оскол практически невозможной. Это привело к оставлению значительной части правобережной территории.

Однако представители канала «Военкоры Русской весны» со ссылкой на бойцов опровергли информацию о полной сдаче города. Они подтвердили тяжесть ситуации, но заявили, что подготовленные резервы продолжают контратаковать. Противник бросает на позиции преимущественно пехоту с нескольких направлений — из районов Московки, Соболевки, Садового и Купянска-Узлового.

Боец с Харьковского направления, автор канала «Без ретуши», признал трудность положения, но заверил, что российские воины держат оборону. Он отметил, что ВСУ несут огромные потери ради демонстрации локальных успехов, которые нужны Владимиру Зеленскому для переговорной позиции.

25 декабря ветеран ЧВК «Вагнер», автор канала Condottiero, сообщил, что больше половины города остаётся под российским контролем. Часть территории находится в серой зоне, где противник пытается просачиваться мелкими группами, но движение блокируется артиллерией и FPV-дронами. Он также указал, что подвоз резервов ВСУ к Купянску практически прекратился из-за ударов российской авиации и артиллерии.

Восемь раненых против тысяч штурмовиков

Автор мониторингового ресурса «НгП раZVедка» 25 декабря констатировал, что ситуация складывается не в пользу российских сил из-за численного превосходства противника на конкретном участке. При этом он отметил беспримерное мужество защитников Купянска.

Оборона держалась лучше, чем ожидали многие аналитики. Среди известных случаев героизма — эпизод, когда восемь раненых бойцов на протяжении нескольких часов отбивали атаки противника, поддерживаемого бронетехникой. Однако автор подчеркнул, что батальоны и полки не остановить ротами и взводами, какими бы героическими ни были их действия.

По его словам, для противника уготован только один исход — поражение, но путь к нему может занять время.

Почему город оказался под ударом

Военный блогер, автор канала «Zаписки Vетерана», назвал две главные причины осложнения ситуации — срыв логистики и нехватка резервов. Ключевым фактором стала переброска российских резервов с этого направления на другие участки фронта после первоначального освобождения города. Это позволило ВСУ, перебросившим подготовленные подразделения, включая полк «CODE 9.2», Иностранный легион ГУР и часть 13-й бригады Нацгвардии, перерезать пути снабжения российских групп.

Поздним вечером 25 декабря автор канала «Пограничник из ада» опубликовал видеообращение с передовой. Он подтвердил, что город не сдан, хотя западная часть фактически находится под контролем противника. У российских подразделений на правом берегу Оскола сильно осложнена логистика из-за потери ряда опорных пунктов. Часть подразделений отсечена и снабжается с помощью дронов.

Противник наступает с севера, занял ряд позиций в восточной части города. Боец отметил, что враг имеет численный перевес, но российская авиация, артиллерия и дроны активно работают. Он также указал на причину ухудшения ситуации — «шапкозакидательские настроения» и некорректные доклады, из-за которых часть резервов была отведена.

Военный блогер и волонтёр Романов заявил, что происходящее в Купянске — результат несоответствующих действительности докладов. Он также сообщил, что командующего группировки войск «Запад» Кузовлева нет на рабочем месте, а из отпуска вызван начальник штаба группировки.

Герасимова хотят снять?

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что в нынешней ситуации нет ничего неожиданного. Контрнаступательные операции противника — естественный процесс войны. За время конфликта таких операций было множество — успешная для Киева в Харьковской области в 2022 году, провальная в Запорожье в 2023-м, многочисленные попытки отбить Артёмовск и другие направления.

По его словам, ситуация очень тяжёлая и динамичная. Численный перевес сейчас на стороне противника, но российские дроноводы помогают пехоте без перерывов. Коц подчеркнул, что исход битвы за Купянск пока неочевиден из-за отсутствия доступа к актуальной объективной информации.

Украинское издание «Страна» высказало версию, что серия публикаций о потере Купянска началась из сети российских военных блогов, которые ранее выступали на стороне основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время его мятежа и вели кампанию против командования российской армии. При этом основные тезисы фактически подтверждали заявления главкома ВСУ Александра Сырского.

Эта же сеть блогов обвиняла командиров в несоответствующих действительности докладах о взятии города, из-за чего из-под Купянска были выведены резервы. Издание отметило, что такая «синхронизация» украинских источников и определённых российских телеграм-каналов происходит не впервые.

В пример приводились ситуации вокруг мятежа Пригожина, Бахмута, Крынок, контрнаступления 2023 года и вторжения на Курщину. По мнению издания, после эпизода с Крынками эта сеть привела к отставке командующего группировкой «Днепр» генерала Макаревича и замене его на генерала Теплинского, которого в Киеве считают оппозицией начальнику Генштаба России Валерию Герасимову.

Издание предположило, что внутри России существует группа лиц, ставящая задачу сменить командование армии, включая Герасимова, используя любые проблемы на фронте. При этом многие действия украинской стороны выглядят как попытка подыграть этим процессам в расчёте на дестабилизацию управления российской армией.

Полковник Аслан Нахушев почти полностью подтвердил эту версию, но с оговоркой. Он заявил, что единственный неверный вывод — координация упомянутой группы с Киевом. По его мнению, речь идёт о борьбе за власть внутри так называемой «партии войны» в Кремле, выступающей за полное уничтожение Украины как государства.

Нахушев предположил, что если эта группа сконцентрирует власть, Киев от этого не выиграет. Напротив, вероятность ударов по Банковой, уничтожения украинских АЭС и ликвидации Зеленского существенно вырастет.

Посыпался весь фронт

Единственное, что можно утверждать по ситуации в Купянске — обстановка очень тяжёлая и идёт сложная битва. В случае выбора между временным отходом для сохранения жизней бойцов и упорным удержанием позиций будет выбран первый вариант с последующим восстановлением контроля.

Вероятность смены начальника Генштаба представляется низкой, хотя сценарий давления со стороны Киева выглядит реальным. Это объясняется тем, что несмотря на тяжесть боёв за Купянск, за неделю у противника посыпалась оборона практически на всех остальных направлениях.

Зафиксирован прорыв на Ореховском направлении на ширине более 20 километров и на глубину местами более 8 километров. В Константиновке, Гуляйполе и в районе Северска, Покровска и Мирнограда у ВСУ серьёзные проблемы. Противник окружён в центре Родинского. Фиксируется продвижение к лесопосадкам в направлении Веселянки под Степногорском. Параллельно российские силы зачищают Лукьяновское и закрепляются на новых позициях.

ВСУ заявили, что якобы выбили российские силы из посёлка Вильча около Волчанска и устремились к самому городу, после которого — Белгородская область. Однако военные корреспонденты опровергли это утверждение. 25 декабря населённый пункт перешёл под российский контроль — все 36 квадратных километров, о чём заявили открытые источники, обвинив Генштаб ВСУ в дезинформации.

Боец, автор канала «Без ретуши», отметил, что освобождение Вильчи доказывает начало движения фронта в этом районе. Работа идёт в тяжелейших условиях холода и грязи, но защита Белгородской области остаётся приоритетом.

Также зафиксирована активизация российских сил на Сумском направлении широким фронтом по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка. До Сум менее 8 километров по прямой.

Автор канала «Фронтовая птичка» отметил существенную активизацию Харьковского и Сумского направлений за последнюю неделю. По её словам, есть прогресс в оперативном управлении после набитых шишек. Судя по радиоперехватам, у ВСУ наблюдается кризис с мотивацией и обеспечением. Отдельно отмечено возникновение новых участков фронта, где российские войска зашли классической разведкой боем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны