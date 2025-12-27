Купянск превращается во второй Бахмут: Что происходит - Шурыгин рассказал

13:11, 27 дек 2025

Вокруг Купянска развернулись ожесточённые бои, которые продолжаются уже третью неделю. Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью Царьграду заявил, что этот город стремительно превращается в ключевую точку зимней кампании — как в военном, так и в политическом смысле. Информация о происходящем под Купянском быстро превратилась в инструмент информационной войны.

Телеграм-каналы, связанные с либеральной оппозицией и иноагентами, активно раскручивают версию о том, что напряжённая обстановка на купянском направлении может ударить по позициям министра обороны Андрея Белоусова. В их интерпретации Кремль якобы остро реагирует на разрыв между публичными заявлениями и реальной ситуацией на передовой. Если проблемы подтвердятся, утверждают эти источники, вопрос о судьбе главы Минобороны может встать ребром. Купянск из обычного населённого пункта превратился в символ, способный влиять на расклад сил в российском силовом блоке.

Политическая игра на нервах

Шурыгин называет подобные инсайдерские вбросы попыткой разжечь истерику. По его мнению, каждая сторона конфликта сейчас стремится выжать максимум политических дивидендов, а информационное поле заполняется людьми, делающими себе имя на хайпе. Версию о персональной ответственности Белоусова за ситуацию под Купянском эксперт считает абсурдной — военное управление в России устроено иначе.

Министерство обороны занимается обеспечением, промышленностью, формированием резервов и снабжением армии, а непосредственное руководство боевыми действиями ведёт Генеральный штаб. Поэтому проблемы на конкретном участке фронта нельзя сводить к фигуре министра, а тем более рассматривать как основание для отставки.

Однако политическая составляющая в атаках на Белоусова присутствует. Телеграм-канал «Дневник разведчика» из сеточки беглого олигарха Михаила Ходорковского* утверждает, что на фоне публичных заявлений Владимира Путина о благоприятной обстановке любое серьёзное расхождение с реальностью может иметь последствия. В Кремле якобы жёстко относятся к таким несоответствиям, и, если выяснится, что оценка министра была чрезмерно оптимистичной, его позиции внутри силовых кругов резко ослабнут.

Особое внимание источники уделяют роли Белоусова в вопросе новой мобилизации — именно он настаивал, что дополнительных волн призыва пока можно избежать. Если станет очевидно, что без этого не обойтись, политический центр тяжести внутри ведомства может сместиться.

Как город стал горячей точкой

Напряжение вокруг Купянска формировалось минимум месяц. После успешного продвижения российских войск и выхода на правый берег казалось, что город фактически перешёл под контроль, хотя формально освобождён не был. Однако стремительный рывок создал и обратный риск — ударная группировка ВСУ, оставшаяся на левом берегу, оказалась изолированной.

Киев не мог её бросить и спустя время подготовил силы нескольких бригад для контрудара. Их задачей стало выбить российские подразделения из Купянска, где расположены ключевые переправы. С тех пор, по словам Шурыгина, ожесточённые бои идут около трёх недель — и конца этой схватке пока не видно.

Город быстро превратился из тактической точки в символ, вокруг которого строится информационная повестка. Российская сторона использовала продвижение под Купянском в переговорных целях, демонстрируя победную риторику. Затем, спустя две недели, Зеленский приезжал на окраины города, чтобы показать украинский контроль. Теперь Купянск стал объектом внимания международных СМИ и политиков — каждый ждёт, какая сторона окажется сильнее.

Военное значение или символ

При этом, как отмечает эксперт, сам по себе город имеет ограниченное военно-стратегическое значение. Речь идёт скорее о попытке Украины деблокировать свои силы на левом берегу любой ценой и о задаче российских войск не позволить этого сделать. Город превратился в точку, где сплелись военная реальность и политические ожидания.

Ожидания развития событий мрачные. Шурыгин считает, что бои будут продолжаться с прежней силой, и конфликт может затянуться на долгие месяцы. В его оценке все предпосылки к повторению сценария, напоминающего оборонительные мясорубки прошлого года.

По интенсивности и упорству это будет примерно как второй Бахмут, — заявил эксперт.

Он также подчёркивает, что Купянск уже вошёл в политическую карту войны, и от итогов битвы будет зависеть не только оперативная обстановка, но и позиции многих фигур в российской элите. Каждый пытается сыграть на этой истории, и вокруг неё уже накручен огромный медийный капитал, отмечает Шурыгин, указывая, что информационная волна не менее важна, чем боевые действия.

С одной стороны — тяжёлые бои и попытки сторон переломить ситуацию. С другой — слухи, прогнозы, подозрения и борьба за влияние. В воздухе витает сравнение с Бахмутом, и если оно оправдается, впереди — месяцы войны. Купянск стал точкой, где военные задачи переплелись с политическими амбициями, а исход боёв может повлиять на расстановку сил далеко за пределами линии фронта.

*Михаил Ходорковский — признан иностранным агентом в России, внесён в список экстремистов и террористов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok