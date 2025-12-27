13:16, 27 дек 2025

Бывший офицер СБУ Олег Стариков заявил о критических ошибках украинского руководства в ходе военного конфликта. Об этом он рассказал в своем недавнем выступлении, подводя итоги 2025 года.

По словам Старикова, главной проблемой стала чрезмерная надежда на западных союзников. Полковник считает, что из-за этого Киев упустил несколько благоприятных моментов для завершения конфликта на более выгодных условиях, пишет Царьград.

Военный эксперт отметил, что ставка на помощь Запада привела к серьезным просчетам. Вместо развития собственного военно-промышленного комплекса и патриотического воспитания власти сделали выбор в пользу внешней поддержки. По мнению Старикова, это стало стратегической ошибкой.

Полковник перечислил три ключевых момента, когда ситуация могла развиваться иначе. Первой возможностью он назвал весну 2022 года, когда условия для переговоров были наиболее благоприятными. Вторая попытка пришлась на осень того же года, а третья — на осень 2023-го.

Стариков подчеркнул, что сейчас говорить о победе уже не приходится. Условия для Украины изменились в худшую сторону, а конфликт продолжает затягиваться. Эксперт прогнозирует, что военные действия перейдут в 2026 год, при этом территориальные потери будут только увеличиваться.

Отдельно военный специалист отметил проблему с мобилизацией. По его наблюдениям, очереди в военкоматы исчезли, так как население потеряло понимание целей конфликта. Люди больше не видят смысла в продолжении боевых действий.

Полковник также указал на отсутствие четкой стратегии у украинского руководства. Без понимания конечной цели война превращается в бесконечный процесс, который изматывает и армию, и общество в целом.

Стариков заявил, что международная конъюнктура также не благоприятствует урегулированию. Даже приход к власти нового американского президента не может изменить текущую ситуацию, так как слишком много сторон заинтересованы в продолжении конфликта.

В своих выводах экс-офицер СБУ признал, что следующие условия для Украины будут еще хуже нынешних. Затягивание конфликта приводит к дополнительным потерям и ухудшению позиций на переговорах. При этом возможности для маневра становятся все более ограниченными.

Эксперт фактически подтвердил, что ставка на западную поддержку оказалась неэффективной стратегией. Вместо укрепления собственного потенциала украинское руководство предпочло полагаться на внешние силы, что в итоге привело к ухудшению положения страны на всех направлениях.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok