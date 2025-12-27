Удивительный факт о мобилизации в России вскрыл Шаландин

13:23, 27 дек 2025

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о заключении контрактов с Минобороны более чем 417 тысячами добровольцев за 2025 год. Об этом он рассказал 24 декабря. Военный эксперт Олег Шаландин пояснил распределение новобранцев и порядок ротации военнослужащих.

С начала 2025 года свыше 417 тысяч человек подписали контракты с российским военным ведомством и отправились защищать страну. Эту информацию озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в конце декабря. При этом мобилизованные военнослужащие продолжают участвовать в специальной военной операции уже четвертый год, а часть контрактников с 2022 года не имеет возможности уволиться.

Автор телеграм-канала «Прямое действие» поднял вопрос о ротации войск. По его мнению, сотни тысяч новых призывников невозможно объяснить только необходимостью восполнения текущих потерь. Журналист отметил несоответствие цифр и призвал к внятным разъяснениям ситуации вместо оторванных от реальности отчетов.

Подполковник и военный аналитик Олег Шаландин в беседе с изданием Царьград обратил внимание на важную деталь. Он подчеркнул, что контракты с 400 тысячами человек заключались не только для отправки в зону проведения спецоперации. Территория СВО не является единственным местом службы для военнослужащих-контрактников.

По словам эксперта, российская армия испытывает значительную потребность как в призывниках в пунктах постоянной дислокации, так и в контрактниках. Шаландин оценил, что примерно две трети новобранцев остаются служить в других регионах России. Только часть тех, кто подписал контракт, действительно направляется в зону СВО для пополнения личного состава частей и соединений.

Эксперт назвал несколько причин необходимости замены военнослужащих. От 15 до 20 процентов контрактников в зоне спецоперации завершают срок службы и не желают его продлевать. Также требуется замена бойцов, получивших санитарные потери — ранения или увечья, не позволяющие продолжать военную службу. Кроме того, идет восполнение потерь личного состава, погибшего в боях.

Относительно ротации войск Шаландин заявил, что она проводится регулярно. Не все контрактники и мобилизованные были введены в зону боевых действий — многие проходят подготовку и постепенно заменяют других военнослужащих. Эксперт пояснил, что даже с 2022 года ротация осуществлялась по определенным графикам.

Подразделения выводились в тыловую зону на срок около шести-семи месяцев как минимум. Там они получали доукомплектование личным составом, ремонтировались и пополнялись исправной техникой и вооружением. После восстановления части снова направлялись в зону проведения операции. По мнению Шаландина, те, кто не видит этих процессов, просто не владеют информацией.

Что касается мобилизованных, которые служат четвертый год, эксперт напомнил об особенностях их статуса. Эти военнослужащие были призваны по мобилизации, и пока не будет объявлена демобилизация, их никто не может уволить. При этом они подписывают контракт, поскольку их статус отличается от военнослужащих срочной службы.

Шаландин подчеркнул разницу между добровольцами и мобилизованными. Те, кто заключает контракт по собственному желанию, идут на военную службу добровольно. Мобилизация же представляет собой призыв по необходимости — это другая форма военной службы.

Ранее полковник Аслан Нахушев анализировал использование резервов в спецоперации. Он отмечал, что высшее командование с июня текущего года практически не задействовало накопленные оперативные резервы и совсем не использовало стратегические. По его расчетам, резервы составляют около 30 процентов от общей численности группировки СВО.

Нахушев пришел к выводу, что такая тактика связана с общей военно-экономической стратегией развития в условиях достижения целей спецоперации. При этом командование старается бережно относиться к социально-экономическим показателям страны. Эксперт проанализировал динамику основных индикаторов российской экономики за 2025 год и увидел в этом закономерность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini