МРОТ 27 093 рубля и индексация пенсий: новые законы с 1 января 2026 года

21:37, 27 дек 2025

С нового года в стране вступит в силу целый пакет изменений. Россиян ждут перемены в зарплатах, пенсиях и армейском призыве, а также появятся новые правила для самозанятых и семей с детьми.

Минимальная зарплата достигнет 27 093 рубля. Это коснется миллионов работников, чьи доходы привязаны к МРОТ.

Самозанятые получат возможность платить страховые взносы добровольно. Так они смогут рассчитывать на больничные выплаты наравне с остальными.

ФНС наделили полномочиями по новой системе оценки финансов бизнеса. Налоговики будут проверять компании по обновленным параметрам.

Центробанк ужесточил борьбу с мошенничеством. Список признаков подозрительных операций вырос вдвое — с 6 до 12 позиций.

Призывная кампания станет непрерывной. Врачебные комиссии и военкоматы будут работать без перерывов весь год.

Пенсионеры получат прибавку. Страховые выплаты вырастут на 7,6 процента за счет повышения цены пенсионного балла и базовой части. Индексация коснется даже работающих пожилых граждан.

Декрет полностью войдет в стаж. Время с ребенком до полутора лет будет учитываться без ограничений по числу детей.

Накопительную пенсию будут выплачивать равными частями в течение 270 месяцев. Срок растянут почти на 23 года.

Малообеспеченные семьи смогут вернуть часть НДФЛ. Государство компенсирует подоходный налог за предыдущий год.

Больные с редкими диагнозами получат больше денег на терапию. Регионы направят дополнительное финансирование на лечение.

В отелях разрешат селиться по водительским правам. Теперь не обязательно носить паспорт — достаточно предъявить удостоверение.

В стране появится новый справочник профессий. Классификатор пополнится девятью тысячами должностей, включая SMM-специалистов, разработчиков ИИ и лейаут-художников.

Автор: Семен Подгорный
