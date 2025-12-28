Все новости Уфы и Башкортостана
"Старший сержант Болотов принял решение": Русские застали врасплох "большое скопление живой силы" боевиков ВСУ

12:57, 28 дек 2025

Российские военнослужащие обнаружили крупное сосредоточение украинских боевиков и провели успешную операцию по их уничтожению. Об этом 28 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

Группа разведчиков под командованием старшего сержанта Владислава Болотова находилась в лесной зоне, когда услышала разговоры противника. Военнослужащий решил установить наблюдение, чтобы выяснить планы украинской стороны.

Приблизившись к источнику звука, бойцы засекли значительное количество личного состава ВСУ и тяжелую артиллерию. Болотов отдал команду группе занять позицию и следить за перемещениями врага.

Наблюдение велось до позднего вечера. После этого командир отправил товарищей в безопасную зону, а сам направился на командный пункт с докладом. Благодаря полученным данным российское командование организовало превентивную атаку по скоплению живой силы противника.

Ранее стало известно, что украинское руководство поставило задачу отбить Купянск до новогодних праздников. На это направление перебросили уцелевших колумбийских наемников, которые участвовали в нападении на Тёткино в Курской области. Основу ударной группировки составляют мобилизованные граждане и бывшие заключенные. За последние недели численность украинской группировки на данном участке выросла с четырех до шести тысяч человек.

В качестве усиления под Купянск прибыли бойцы спецназа, разведки, операторы беспилотников и подразделения, переброшенные с других направлений — Волчанского, Северского, Покровского и Сумского.

Удивительный факт о мобилизации в России вскрыл Шаландин
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
