13:05, 28 дек 2025

На Запорожском направлении российские вооружённые силы впервые задействовали новейшую реактивную систему залпового огня «Вепрь» — управляемую ракету на базе «Торнадо-С». Об этом сообщают военные корреспонденты с передовой. По данным источников, удары пришлись на период посещения главой украинской военной разведки Кириллом Будановым* подразделений на фронте. После массированных обстрелов Буданов* перестал появляться публично.

Дебют «Вепря» на поле боя

Российские военные применили систему, которую специалисты уже называют отечественным аналогом американского HIMARS, пишет Царьград. Военкоры с мест боевых действий передают информацию о точных попаданиях, вызвавших серьёзные проблемы у противника. Эксперты считают, что новая система значительно усилит возможности российских войск в наступательных операциях.

Появление «Вепря» совпало с визитом руководителя ГУР на передовую. В распространённой видеозаписи Буданов* появился в бронежилете с оружием, вручая награды бойцам спецподразделений, отошедших из Гуляйполя.

После визита последовали массированные удары различными средствами поражения. Источники указывают на попадание в главный штаб ГУР в Запорожье. С момента обстрелов Буданов* не появлялся в публичном пространстве, отмечают наблюдатели.

Предупреждения о внутренних угрозах

Бывший премьер-министр Сергей Степашин публично заявил о наличии скрытых противников внутри страны. По его словам, «пятая колонна» нейтрализована, однако «шестая» продолжает действовать. Эти силы якобы выступают за прекращение боевых действий по образцу Минских соглашений, что даст противнику время на перевооружение.

Степашин напомнил о периоде 2014-2022 годов, когда конфликт был заморожен. По его мнению, подобный сценарий может повториться: после перемирия европейские страны усилят военно-промышленный комплекс Украины, что приведёт к новому витку противостояния с риском эскалации.

В качестве признаков влияния внутренних противников Степашин назвал различные инциденты: давление на профессора Александра Дугина и Высшую политическую школу РГГУ имени Ивана Ильина, функционирование «Ельцин Центра», миграционные процессы, меняющие облик российских городов. Он указал на президентские выборы 2030 года как на критический момент, когда эти силы могут активизироваться.

Напряжённость в отношениях с Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на саммит СНГ в Петербурге. Официально это объяснили занятостью, однако инсайдеры связывают решение с усилением контроля России над этническими группировками и их финансовыми потоками.

Отношения обострились летом текущего года. В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали членов азербайджанской организованной преступной группировки, включая братьев Сафаровых. Два задержанных погибли — один от остановки сердца. В ответ Баку арестовал сотрудников «Спутника» за якобы связи с ФСБ, а также граждан, покинувших Россию после 2022 года, по обвинениям в наркопреступлениях.

Россия продолжила курс на наведение порядка. Действия направлены не только против криминальных структур, но и против теневых финансовых схем. В декабре президент Владимир Путин на Совете по развитию указал на необходимость усиления контроля за оборотом наличных средств и пресечения нелегальной деятельности на крупных рынках типа «Фуд-Сити» и «Садовод». Эти торговые площадки называют центрами контрабанды и незаконного трудоустройства.

Отказ Алиева от участия в саммите рассматривается как реакция на действия Москвы по перекрытию финансовых каналов клановых структур. Несмотря на недовольство Баку, российская сторона продолжает выбранную линию.

*Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok