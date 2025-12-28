13:12, 28 дек 2025

Командиры подразделений, которые держат оборону Купянска, вышли на связь и рассказали, что происходит в городе на самом деле. Военнослужащие сообщили о ситуации непосредственно из горячей точки, передает корреспондент Mash.

Военные российских Вооруженных сил, которые в данный момент продолжают бои с украинскими формированиями за город, решили лично показать обстановку на месте. Согласно информации Минобороны РФ, населенный пункт находится под контролем частей 6-ой гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад».

Бойцы докладывают об уничтожении разрозненных групп противника. Командир роты Гранит записал видео прямо из центральной части Купянска и заявил, что его подчиненные справляются с поставленными задачами. По его словам, победа будет за российскими военными, а враг обязательно будет разбит.

Командир роты 1427 мотострелкового полка 6 ОА с позывным Уран тоже отчитался об успешном выполнении боевых задач. Он находится на улице 1-го мая, где работает со своим подразделением. Военный подчеркнул, что они твердо держат позиции в городе и продолжают ликвидировать мелкие группы противника, которые прячутся по укрытиям.

Командир штурмовой группы 1486 мотострелкового полка Колосс доложил, что его бойцы выполняют задачи на территории Купянского молочно-консервного комбината. Он особо отметил, что никаких украинских военных там нет и быть не может.

Командир роты 1843 мотострелкового полка Тайфун сообщил, что его военнослужащие занимаются зачисткой строений и подвальных помещений от разбросанных групп украинских формирований в Купянске.

Сегодня Верховный Главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов Объединенной группировки войск. Там прошло совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Президент выслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова, который пояснил обстановку в Купянске. По его данным, восточнее города идет ликвидация украинских подразделений, отрезанных на левом берегу реки Оскол.

Кроме того, стало известно о прорыве российскими военными обороны ВСУ в Запорожской области. Командующий группировкой «Восток» доложил Путину, что армия продвинулась на семь километров вглубь позиций противника.

Герасимов также сообщил, что после взятия Северска российская армия ускоренными темпами движется в направлении Славянска. Президент России заявил, что если Киев не готов решать вопросы мирным путем, Москва будет добиваться своих целей военными средствами. Заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых территорий падает до нуля на фоне темпов продвижения российской армии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok