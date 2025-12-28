Все новости Уфы и Башкортостана
Белоусов проводит зачистку. Паника "сеточки" нарастает. А минусы будут?

13:35, 28 дек 2025

В Госдуме готовится масштабная кадровая перестановка. Источники сообщают, что Минобороны под руководством Андрея Белоусова формирует новую политическую элиту из военных. Информацию распространяет издание Царьград со ссылкой на инсайдеров и журналиста Ивана Прохорова.

В нынешнем составе парламента заседают 12 генералов и шесть выходцев из ФСБ. По данным источников, после сентябрьских выборов 2026 года их количество может увеличиться вдвое или даже втрое. Ветераны СВО и боевые офицеры постепенно занимают места депутатов.

Смена караула в профильном комитете

Одним из знаковых назначений может стать приход в Думу генерал-полковника Александра Носулева, ранее занимавшего должность заместителя начальника Генштаба. Это событие рассматривается как сигнал о начале широкой ротации кадров.

В Комитете по обороне также ожидаются изменения. Согласно утечкам, к осени следующего года может произойти замена руководства. Андрей Картаполов, чья карьера связана с бывшим главой Минобороны Сергеем Шойгу, вероятно, освободит кресло председателя комитета.

От дискуссий к действиям

Наблюдатели связывают происходящее с переходом от системы обсуждений к модели прямого управления. В армии офицеры несут персональную ответственность за решения, в отличие от гражданских структур, где ответственность часто размывается.

Автор статьи в Царьграде Иван Прохоров считает, что армейская система управления строится на принципах четкой ответственности. Каждый приказ имеет конкретного автора и последствия, что исключает коллективную безответственность. Такой подход отличается от практики, когда важные вопросы теряются в бесконечных обсуждениях.

Критики новой кадровой политики называют происходящее «тотальной милитаризацией власти» и сравнивают с практикой «золотых парашютов» времен чеченских войн. Либеральные политтехнологи выражают опасения по поводу усиления роли военно-силовой корпорации в политике.

Новые приоритеты власти

Приход военных в парламент означает изменение критериев отбора политической элиты. Опыт служения и лояльность государству становятся важнее медийных навыков. Система ориентируется на людей, которые привыкли принимать решения и отвечать за результат.

Прохоров отмечает, что в условиях, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, прежняя модель управления становится неэффективной. Армейский порядок предполагает дисциплину и прямую ответственность, что контрастирует с практикой имитации деятельности.

Государство фиксирует статус военно-силовой корпорации как основного кадрового резерва. Это решение вызывает беспокойство у западных наблюдателей, которые видят в этом переход к суверенным решениям без оглядки на внешнее мнение.

"Я нахожусь в Купянске": Прямое включение из зоны СВО. На связь из горячей точки вышли русские бойцы

