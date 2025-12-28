Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Уже ничего не поможет": Полковник заявил о большом провале на фронте. Стратегический город будет утерян

"Уже ничего не поможет": Полковник заявил о большом провале на фронте. Стратегический город будет утерян

13:45, 28 дек 2025

Бывший полковник СБУ Олег Стариков в эфире канала Politeka заявил о неминуемой потере Запорожья. По его словам, никакие укрепления не спасут областной центр от наступления российских войск через степи между Гуляйполем и городом, пишет Царьград.

Прорыв обороны на трёх направлениях

Военный эксперт объяснил, что вторая линия обороны ВСУ уже взломана в районах Гуляйполя, Доброполья и Андреевки. Между текущими позициями российской армии и Запорожьем остались практически открытые степные территории без серьёзных естественных преград.

Стариков напомнил: год назад украинская сторона пыталась перерезать сухопутный коридор в Крым. Сейчас ситуация диаметрально изменилась — этот коридор расширяется в пользу российских сил. Эксперт критически оценил попытки премьера Шмыгаля укрепить оборону, назвав это напрасной тратой средств.

Степь не защитить укреплениями

По мнению военного специалиста, современные авиационные средства поражения сметут любые оборонительные линии в открытой степи. Партизанская тактика в духе Махно могла бы сработать, но при фронтальном наступлении такой метод неприменим.

Стариков предупредил: когда российские войска подойдут к Запорожью на расстояние 20 километров, начнутся массированные обстрелы. Мосты будут уничтожены, логистические пути перерезаны. В таких условиях удержать областной центр будет невозможно.

Потери от авиабомб вызвали панику

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский связал побег украинских военнослужащих из штаба 102-й бригады территориальной обороны в Гуляйполе с высокими потерями от авиационных бомб ФАБ. По его данным, в начале декабря бригада за один раз потеряла несколько десятков человек.

Кимаковский сообщил, что ежедневно по Гуляйполю наносится несколько авиаударов бомбами разной мощности. Минимальные потери украинской стороны составляют шесть человек в день, максимальные достигали почти тридцати. Именно интенсивность ударов и масштаб потерь спровоцировали бегство военных из города.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Белоусов проводит зачистку. Паника "сеточки" нарастает. А минусы будут?

Читайте также:

Белоусов проводит зачистку. Паника "сеточки" нарастает. А минусы будут?
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Читайте также

"Мы профукали все возможности": Полковник заявил о полном провале на фронте. Народ уже всё понял
Россия/мир
"Мы профукали все возможности": Полковник заявил о полном провале на фронте. Народ уже всё понял
«Не хватит сил и средств»: эксперт рассказал, будет ли мобилизация в РФ из-за событий под Курском
Россия/мир
«Не хватит сил и средств»: эксперт рассказал, будет ли мобилизация в РФ из-за событий под Курском
«Заходят, разрезают, окружают»: Украинский эксперт предупредил, что ВСУ грозит тактический кризис еще на двух направлениях — будет горячо
Россия/мир
«Заходят, разрезают, окружают»: Украинский эксперт предупредил, что ВСУ грозит тактический кризис еще на двух направлениях — будет горячо
«Идет вторая фаза СВО, но будет и третья»: Полковник СБУ назвал даты генерального сражения на Украине и признался, что сценарий утвердили уже давно
Россия/мир
«Идет вторая фаза СВО, но будет и третья»: Полковник СБУ назвал даты генерального сражения на Украине и признался, что сценарий утвердили уже давно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен