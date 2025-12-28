"Уже ничего не поможет": Полковник заявил о большом провале на фронте. Стратегический город будет утерян

13:45, 28 дек 2025

Бывший полковник СБУ Олег Стариков в эфире канала Politeka заявил о неминуемой потере Запорожья. По его словам, никакие укрепления не спасут областной центр от наступления российских войск через степи между Гуляйполем и городом, пишет Царьград.

Прорыв обороны на трёх направлениях

Военный эксперт объяснил, что вторая линия обороны ВСУ уже взломана в районах Гуляйполя, Доброполья и Андреевки. Между текущими позициями российской армии и Запорожьем остались практически открытые степные территории без серьёзных естественных преград.

Стариков напомнил: год назад украинская сторона пыталась перерезать сухопутный коридор в Крым. Сейчас ситуация диаметрально изменилась — этот коридор расширяется в пользу российских сил. Эксперт критически оценил попытки премьера Шмыгаля укрепить оборону, назвав это напрасной тратой средств.

Степь не защитить укреплениями

По мнению военного специалиста, современные авиационные средства поражения сметут любые оборонительные линии в открытой степи. Партизанская тактика в духе Махно могла бы сработать, но при фронтальном наступлении такой метод неприменим.

Стариков предупредил: когда российские войска подойдут к Запорожью на расстояние 20 километров, начнутся массированные обстрелы. Мосты будут уничтожены, логистические пути перерезаны. В таких условиях удержать областной центр будет невозможно.

Потери от авиабомб вызвали панику

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский связал побег украинских военнослужащих из штаба 102-й бригады территориальной обороны в Гуляйполе с высокими потерями от авиационных бомб ФАБ. По его данным, в начале декабря бригада за один раз потеряла несколько десятков человек.

Кимаковский сообщил, что ежедневно по Гуляйполю наносится несколько авиаударов бомбами разной мощности. Минимальные потери украинской стороны составляют шесть человек в день, максимальные достигали почти тридцати. Именно интенсивность ударов и масштаб потерь спровоцировали бегство военных из города.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini