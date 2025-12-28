14:10, 28 дек 2025

В субботу, 27 декабря, президент России Владимир Путин провёл совещание по ситуации в зоне спецоперации в одном из пунктов управления Объединённой группировки войск. Об этом сообщает Кремль.

Верховному главнокомандующему доложили о взятии под контроль нескольких ключевых населённых пунктов на территории Донецкой и Запорожской областей. В ходе совещания начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов представил информацию о текущем положении дел на фронте.

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также руководители соединений рассказали главе государства о выполнении поставленных перед ними боевых задач. Особое внимание в докладах было уделено последним территориальным изменениям.

Ключевые населённые пункты под контролем

Генштаб сообщил о завершении операции против окружённых подразделений украинских вооружённых сил в городе Димитров, который на Украине называют Мирноградом. Помимо этого, российские войска установили контроль над Гуляйполем - вторым по размеру городом в Запорожской области.

Герасимов отметил, что за последние две недели группировка «Центр» взяла под контроль ещё пять населённых пунктов на данном направлении. Командование также доложило о продолжающихся действиях группировки «Запад» против украинских формирований, заблокированных на левом берегу реки Оскол в районе восточнее Купянска.

За минувшие недели российские войска установили контроль над рядом населённых пунктов на территории Донбасса, а также в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Начальник Генштаба подчеркнул, что южная группировка после установления контроля над Северском ускоренными темпами движется в направлении Славянска.

Предупреждение украинскому руководству

Путин в ходе совещания обратился с заявлением в адрес киевских властей. По его словам, руководство Украины не проявляет готовности к урегулированию конфликта мирными методами. Президент указал, что темпы продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения меняют ситуацию.

Глава государства заявил, что заинтересованность в выводе украинских формирований с занимаемых позиций фактически сводится к нулю с учётом текущей динамики. Он подчеркнул, что если киевские власти откажутся от мирного урегулирования, все задачи спецоперации будут решены вооружённым путём.

Путин отметил появление на Западе представителей, которые рекомендуют украинскому руководству рассмотреть условия завершения конфликта. По словам президента, Киеву предлагаются базовые условия для обеспечения безопасности на долгосрочную перспективу, возможности восстановления отношений с Россией и экономики страны.

Глава российского государства констатировал, что противник отвергает голос разума даже после утраты двух значимых городов в ДНР и Запорожской области. Он предупредил, что промедление с принятием решения может иметь необратимые последствия.

Стратегическое значение городов

Президент подчеркнул важность установления контроля над Димитровом для полного освобождения территории Донецкой Народной Республики. Что касается Гуляйполя, его освобождение открывает новые возможности для дальнейших действий в Запорожской области.

Совещание прошло в формате докладов командующих и начальника Генштаба с последующим обсуждением текущей обстановки и планов на ближайшую перспективу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok