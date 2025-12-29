09:53, 29 дек 2025

На прямой линии с президентом Путиным 29 декабря всплыла скандальная тема, которую организаторы явно не планировали обсуждать. Военный корреспондент Евгений Поддубный затронул проблемы водоснабжения Донбасса, но настоящую «бомбу» подкинула журналистка из Якутии. Дмитрий Песков сам указал на неё после одного из президентских ответов — видимо, заинтересовала табличка с якутским «Ыччуу», что переводится как «холодно», пишет Царьград.

Женщина рассказала историю, от которой кровь стынет в жилах. За последние четыре года тарифы на электричество для школ и бюджетных учреждений Якутии взлетели с 5 до 50 рублей за киловатт-час. Жители арктического региона сейчас платят 9,66 рубля за кВт·ч, а скоро станут отдавать 10,71 рубля. При этом в соседних странах картина совершенно другая.

В Узбекистане домохозяйства платят всего 4,05 рубля за электричество. Казахстанцы отдают 5,98 рубля. А в Киргизии малоимущие граждане вообще платят смешные 46 копеек, бюджетные учреждения — 3,79 рубля. Парадокс в том, что все эти республики получают российский газ по минимальным ценам для своих теплоэлектроцентралей, а потом перепродают его в Китай с огромной наценкой.

Такая ситуация буквально душит экономику Якутии. Вопрос повис в воздухе: кто кого содержит и почему россияне мерзнут в собственной стране, переплачивая за ресурсы, пока бывшие союзные республики наживаются на нашем газе? Абсурдность происходящего очевидна — русские в лютых морозах отдают последнее, а соседи богатеют.

Трамп публично обвинил Украину в терактах против России

Дональд Трамп на встрече с журналистами открыто заявил об «агрессивных атаках» Украины против России. По его словам, речь идёт о ударах по нефтеперерабатывающим заводам, торговым судам и терактах в столице. Хотя президент США не предоставил конкретных доказательств киевского следа, он подчеркнул: всем итак понятно, кто организует взрывы в разных регионах России.

Трамп саркастически отметил, что вряд ли за этим стоят жители Конго, и не собирается тратить время на расследования в условиях продолжающейся войны. Любопытная деталь: во время этих слов рядом находился Владимир Зеленский, который изображал виноватое выражение лица и кивал при упоминании терактов.

После встречи с украинским лидером Трамп планирует связаться с Владимиром Путиным. Примечательно, что впервые американский президент отказался от жёстких временных рамок по урегулированию конфликта. После выборов он обещал достичь мира за сутки, затем — за месяц, потом называл срок в 90 дней, День благодарения и конец года. Теперь Трамп явно избегает конкретных обещаний, чтобы не загонять себя в ловушку невыполненных обязательств.

Зеленский впервые посетил резиденцию Мар-а-Лаго, где услышал от хозяина, что это идеальное место «для заключения сделок». Что на это ответит российский президент — покажет время.

Степашин назвал СВО войной и напомнил об упущенном шансе 2014 года

На церемонии вручения литературной премии «Слово» председатель Российского книжного союза Сергей Степашин прямым текстом назвал происходящее на Украине войной, а не специальной военной операцией. Он заявил, что разрушенные города и годы окопной жизни говорят сами за себя, а конфликт может распространиться по всей Европе.

По мнению Степашина, настоящая СВО была возможна в 2014 году, когда украинская армия насчитывала всего около 100 тысяч человек на устаревшей технике. Юго-восток страны был охвачен пророссийскими митингами под триколорами — от Харькова до Одессы. Мэры городов возглавляли движение «Антимайдан», а еврейская община Днепропетровска вела переговоры о жизни в составе России. Украинская государственность была настолько слабой, что могла рухнуть практически без кровопролития, в отличие от операции на Донбассе и нынешней СВО.

Тогда патриотически настроенные граждане требовали ввести войска — хештег «Путин, введи войска» буквально взорвал социальные сети. Однако так называемая «шестая колонна» из придворных экспертов пугала третьей мировой войной, называла активистов фашистами и продавила минские соглашения. Это дало Киеву целых восемь лет на создание боеспособной армии, с которой Россия сражается в настоящее время.

Писательница Наталья Макеева напомнила, что сам Путин признал: СВО следовало начинать раньше. Упущенный момент 2014 года обернулся трагедией, потому что определённые заинтересованные лица, по всей видимости, отговорили президента от шага, который мог предотвратить текущий масштабный конфликт. Степашин фактически указал, что тогдашнее решение было ошибочным, и теперь страна расплачивается за нерешительность почти десятилетней давности.

