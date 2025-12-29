10:05, 29 дек 2025

В Купянске Харьковской области сложилась критическая обстановка для российских подразделений. Об этом 29 декабря 2024 года сообщают военные блогеры и аналитики, ссылаясь на данные с линии фронта.

20 ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед Владимиром Путиным об освобождении Купянска. Тогда же поступила информация о блокировке до пятнадцати групп украинских военных на левом берегу реки Оскол. Однако реальная картина на передовой оказалась принципиально другой, пишет Царьград.

Военный блогер Юрий Подоляка описывает положение российских сил как крайне напряжённое. Согласно его данным, к вечеру 24 декабря украинские подразделения заняли большую территорию в городе. Противник провёл атаку на восточную часть Купянска и взял под контроль площадку молочно-консервного комбината. Это мгновенно поставило российские войска на правобережье Оскола в тяжёлое положение — именно через этот участок осуществлялось снабжение, что вынудило оставить значительную часть правого берега.

Прогнозы и причины неудачи

Подоляка делает вывод, что в сложившихся обстоятельствах удержать правобережье реки Оскол будет проблематично. Он ожидает потери оставшейся восточной части населённого пункта — так называемого Заосколья.

Военный аналитик Михаил Звинчук из телеграм-канала «Рыбарь» связывает провал в Купянске с недостоверными донесениями высшего командования. По его оценке, из одиннадцати населённых пунктов, которые были объявлены освобождёнными, российские войска фактически контролировали лишь три.

Из-за искажённой информации резервы, необходимые для захвата Купянска, были переброшены на другие участки боевых действий. Это позволило главнокомандующему Вооружённых сил Украины Александру Сырскому переиграть российское командование — противник ударил по ослабленному участку. Итогом стали потери среди российских военнослужащих.

Аналитик задаётся вопросом, кто и с какой целью предоставляет ложные сведения на Купянском направлении, фактически играя на руку украинской стороне.

Подтверждение от других источников

Военно-аналитический канал «Два майора» подкрепляет информацию «Рыбаря». Согласно сведениям с мест, населённые пункты Песчаное, Куриловка и Петропавловка не находятся под контролем российских войск. Аналитики отмечают, что «понадокладывали, а теперь подгоняют все полки под эти отчёты».

Михаил Звинчук характеризует оборону российских сил в Купянске как «очаговую». Телеграм-канал десантников «Архангел спецназа» уточняет — обстановка в населённом пункте тяжёлая, без существенных изменений. Украинские подразделения проводят атаки группами обученных штурмовиков при поддержке беспилотников и техники стран НАТО.

Источники канала сообщают о подтягивании украинской стороной резервов к Купянску. Также зафиксировано присутствие подготовленных формирований и иностранных наёмников. При этом контроль за перемещениями затруднён из-за дефицита дронов у российских войск.

Перспективы развития ситуации

Ветеран ЧВК «Вагнер» под ником Condottiero полагает, что, несмотря на сложное положение, украинские силы не смогут длительное время поддерживать интенсивные действия. Ключевая задача — не только отбить территории, но и закрепиться на позициях. В скором времени у штабов ВСУ появятся сложности с удержанием захваченного.

Аналитики «Двух майоров» заявляют, что из-за событий в Купянске наступление на Славянск не произойдёт в обозримой перспективе, хотя его ожидали после успешных действий под Лиманом и Северском. Однако проблема заключается не только в сорванном продвижении, но и в продолжающейся дезинформации.

Телеграм-канал «Канал визионера» отмечает, что «Купянская катастрофа не стала неожиданностью». Давно звучали предупреждения о проблемах с отчётностью на данном направлении. Наступление украинских сил началось не в последние дни, но никаких мер для исправления ситуации принято не было. Напротив, искажение информации только усиливалось, а положение ухудшалось, что привело к награждениям за недостоверные данные.

Системная проблема отчётности

Военный обозреватель Владислав Шурыгин ранее предупреждал, что военная операция в Купянске превратилась в пропагандистское шоу, за которое расплачиваются российские солдаты. Он призывал на политическом уровне жёстко спрашивать с тех, кто досрочно докладывает о несуществующих успехах.

Текущая ситуация напоминает события в Курской области и прошлогодние обстоятельства на Северском направлении. В августе 2024 года начальник Генштаба Валерий Герасимов информировал президента о незначительном числе украинских военных, прорвавшихся на территорию Курской области.

Однако на практике всё обернулось оккупацией части Курской области, которую удалось освободить только в мае 2025 года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini