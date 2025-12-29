10:18, 29 дек 2025

На территории от Сумской до Запорожской областей в течение последних суток противник провёл серию контрнаступательных операций с использованием механизированных подразделений. Об этом сообщают военные источники и телеграм-каналы, освещающие события в зоне специальной военной операции.

Купянское направление

В районе Купянска продолжаются интенсивные боевые действия. Улучшившиеся погодные условия позволили обеим сторонам ускорить переброску резервов в город. Российские подразделения и украинские формирования активно наращивают численность группировок для получения тактического преимущества, пишет Царьград.

Группировка войск «Запад» нанесла удары по личному составу и технике 5-й механизированной, штурмовой бригад, двух бригад Нацгвардии и бригады территориальной обороны в населённых пунктах Купянск-Узловой, Куриловка, Болдыревка, Благодатовка, Пристен и Коровий Яр Харьковской области.

Части 6-й армии отбили две атаки 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад в районах Подолов и Нечволодовки. Украинские подразделения пытались прорваться в Купянск. В результате боёв ликвидировано до 15 военнослужащих противника и уничтожен танк Т-64.

По имеющимся данным, украинское командование перебрасывает к городу значительные силы. Техника подтягивается непосредственно к городской черте, а отдельные машины даже заходят на улицы, что приводит к существенным потерям личного состава и вооружений.

Российские войска удерживают опорные пункты в северной части Купянска и налаживают снабжение позиций на правом берегу. Украинские формирования атакуют также с левого берега со стороны Купянска-Узлового. Город остаётся под контролем российских сил.

Боец с Харьковского направления, автор канала «Без Ретуши», отмечает сложность текущей обстановки на всех участках фронта. Он подчёркивает, что успехи достигаются благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащих.

Помощник президента России Юрий Ушаков призвал Киев выводить войска из российских регионов, пока есть возможность. Автор канала Condottiero комментирует, что у украинских сил больше нет тактического преимущества и чёткой стратегии относительно крупных населённых пунктов.

Боец отмечает, что освобождение Покровска и Мирнограда завершено, Гуляйполе освобождено за месяц. В Купянске продолжается зачистка украинской группировки. Темпы продвижения российских войск увеличиваются.

Сумское направление

Подразделение из состава 78-й бригады десантно-штурмовых войск пропало без вести в Мирополье Сумской области в первый же день службы, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Группу направили якобы на позиции украинских сил, после чего она исчезла в полном составе.

Украинское командование проверяло контроль над опорными пунктами ценой жизней своих военнослужащих. Опорники уже находились под контролем российских бойцов.

Запорожское направление

Появились кадры механизированного наступления украинских сил севернее Гуляйполя. Колонна была уничтожена FPV-дронами. Защитные сетки не помогли. У украинских военнослужащих отсутствовали прикрытие и средства радиоэлектронной борьбы, поэтому дроны беспрепятственно поражали колёса, гусеницы и днища техники, блокируя передвижение.

Противник пытался прорваться через населённый пункт Прилуки. Воспользовавшись метелью, украинские силы предприняли атаку из района западнее Варваровки, пытаясь достичь Равнополья. Техника была подбита, часть личного состава погибла, часть попала в плен к бойцам 143-го полка, сообщает канал «Морская Пехота России».

Покровское направление

Украинские силы заявили о начале контрнаступления Нацгвардии на Покровском направлении. Резервы накапливаются в районе Красноармейска для подготовки к контрштурмовым действиям, чтобы сковать манёвр российских войск.

Командующий украинской Нацгвардией признал, что обстановка на этом направлении остаётся тяжёлой. Плотный туман осложняет работу украинских подразделений, а российские войска используют тактику проникновения малыми группами в тыловые зоны.

После высвобождения российских сил из Красноармейска, Димитрова и Родинского ожидается масштабная работа по освобождению территорий северо-западного Донбасса от Гришино до Белозерского. В перспективе российские войска способны продвинуться вплоть до Барвенково через не самые укреплённые рубежи.

Военкор Тимофей Ермаков, автор канала «Синяя Борода», отмечает, что видео с украинских позиций в Купянске не поступают уже четвёртые сутки. По разведданным, у украинского командования в приоритете Славянско-Краматорская оборонительная операция, на которую не хотят тратить резервы из Купянска. Этих сил может не хватить на рубеж Белозерское-Доброполье-Барвенково.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini