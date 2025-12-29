На фронт вернулся генерал-катастрофа? Что известно о гибели русских бойцов

10:24, 29 дек 2025

В сети появилось видео с дронов, на котором запечатлена уничтоженная российская колонна тяжелой бронетехники. Инцидент произошел 22 декабря в районе Доброполья на Покровском направлении. Об этом сообщает военный блогер Владимир Романов. По его данным, это уже третий подобный случай за последние два месяца.

Что произошло

Канал «Два майора» проанализировал ситуацию и указал на возможные причины произошедшего. Согласно сообщениям с мест событий, колонна оказалась под ударами артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотников противника. В результате атаки погибли военнослужащие морской пехоты, техника была уничтожена.

Авторы канала объясняют, что линия боевого соприкосновения на этом участке имеет форму вытянутого полумесяца. Противник располагает возможностью наносить удары дронами на всю глубину Добропольского выступа. Территория заминирована, видимость открытая, передвижение возможно только по узкому коридору небольшими группами.

Несмотря на эти условия, было принято решение направить в атаку целую колонну, которая превратилась в легкую мишень. Колонна оказалась отрезана от основных сил и попала под массированный огонь.

Почему это могло произойти

«Два майора» отмечают, что использование колонн бронетехники остается актуальной тактикой, однако требует тщательной подготовки. Необходимо уничтожить расчеты дронов противника, организовать контрбатарейную борьбу на большую глубину, провести сложный комплекс мероприятий при координации различных подразделений. В данном случае такая подготовка, по всей видимости, проведена не была.

Кого обвиняют военные блогеры

После инцидента в соцсетях активизировались слухи о возможном возвращении в войска генерала Сухраба Ахмедова, который ранее командовал 20-й армией. Владимир Романов предполагает, что тактика прорыва колоннами напоминает методы работы этого военачальника.

В начале специальной военной операции Ахмедов руководил подразделениями под Угледаром. Эксперты тогда фиксировали значительные потери среди подчиненных ему сил. За несколько дней штурма Павловки бригада морской пехоты понесла серьезный урон.

В мае 2024 года появлялись сообщения об отстранении Ахмедова от командования армией после критики. Позднее упоминалось о его работе в Курской области. После освобождения Суджи глава Дагестана Сергей Меликов объявил о присвоении Сухрабу Ахмедову звания Героя России.

Впрочем, связь между произошедшим под Добропольем и возможным возвращением генерала остается лишь предположением блогера Романова. Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gemini