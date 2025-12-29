Все новости Уфы и Башкортостана
Военкор Сладков сказал, что будет дальше: СВО в 2026 году

10:31, 29 дек 2025

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о ключевых решениях, озвученных на коллегии Министерства обороны России под руководством Андрея Белоусова. По его словам, специальная военная операция продолжится в следующем году.

Сладков проанализировал планы военного ведомства и заключил, что новой волны мобилизации не предвидится. Причина в том, что к первому декабря в войска уже набрано больше людей, чем изначально планировалось. Теперь Минобороны будет работать над перераспределением сил и формированием новых воинских подразделений, поскольку необходимый кадровый ресурс обеспечен.

Военное ведомство определило стратегический вектор на 2026 год — боевые операции будут вестись преимущественно с применением беспилотных технологий. Перед Минобороны поставлена задача в короткие сроки подготовить операторов для управления наземными, надводными и воздушными дронами. Речь идет о создании принципиально новых подразделений, а не просто о доукомплектовании существующих. Сладков подчеркнул, что технологическое перевооружение в военном ведомстве теперь развивается быстрее, чем возникают бюрократические преграды.

Между тем переговоры по украинскому вопросу зашли в тупик. Несмотря на конструктивный тон диалога, стороны не достигли согласия ни по территориальным параметрам, ни по гарантиям безопасности. Евросоюз предоставил Киеву беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, сделав ставку на продолжение конфликта. Аналитики отмечают, что этих денег хватит украинской стороне на ведение боевых действий в течение всего будущего года. Следовательно, ожидать гибкости от украинских властей на переговорах не стоит. Однако Россия, судя по заявлениям Сладкова, к этому и не готовится — нужный контингент для продолжения операции уже сформирован.

На фронт вернулся генерал-катастрофа? Что известно о гибели русских бойцов

Автор: Семен Подгорный
Фото: Александр Сладков
