В районе Купянска складывается критическая обстановка — украинское командование перебросило туда подразделения специальных операций и Главного управления разведки. Военные эксперты прогнозируют, что судьба города определится в ближайшие 48-72 часа. Об этом сообщают военные телеграм-каналы.

Купянское направление

В Купянске продолжаются интенсивные боевые действия на западном берегу Оскола. Киевское командование стянуло к городу элитные подразделения ССО и ГУР, пытаясь переломить ситуацию в свою пользу, пишет Царьград. Министерство обороны России опубликовало новые видеокадры из северной и восточной частей населенного пункта.

Накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде украинская сторона приказала задействовать в боях за город все доступные резервы. Изначально военные аналитики фиксировали, что российская оборона в Купянске перешла в очаговую фазу, а сам город оказался в серой зоне. Однако спустя сутки российское военное ведомство заявило, что 6-я гвардейская армия сумела удержать позиции.

Эксперты отмечают показательную деталь: после первых информационных вбросов Минобороны РФ публикует видеоматериалы с проверяемой геолокацией, тогда как украинская сторона прекратила выкладывать кадры из Купянска. Предположительно, подобного контента просто не существует, что может свидетельствовать о провале очередной медийной операции ВСУ.

Ближайшие трое суток покажут, удалось ли украинским силам закрепиться на отвоеванных позициях или речь идет о кратковременном эпизоде. Когда операция развивается успешно, стороны стремятся зафиксировать результат. Когда успех спорный — предпочитают выжидать в тишине.

Военные специалисты констатируют: массированной контратакой противник добился определенных результатов, но они оказались слишком непродолжительными, и российская армия выправила положение.

Северное направление

Украинское командование начало переброску резервов на Сумское направление. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправляет туда отдельные батальоны различных бригад со всех участков фронта. Насколько эффективной окажется такая тактика — покажет время. Российские войска продолжают наступление на Сумы, атакуя одновременно на нескольких участках.

Военные телеграм-каналы сообщают о продвижении российских сил. В плен взяты четыре военнослужащих ВСУ. Отбита атака противника в районе Андреевки.

Активные боевые действия ведутся на севере Харьковской области. После взятия Волчанска российские подразделения оттеснили противника к югу и продолжают движение вперед. Напряженная обстановка сохраняется возле села Хатнее. Украинская сторона непрерывно контратакует, но без существенных успехов. Впрочем, военные эксперты предостерегают от преждевременных выводов о разгроме группировки ВСУ на этом участке — украинские войска пока обороняются организованно.

Донбасс и Запорожская область

Боевые действия продолжаются в северной части Красного Лимана. К югу от города также находятся российские войска.

В районе освобожденного Гуляйполя Запорожской области идет зачистка. Взятие этого населенного пункта позволит российским силам действовать во фланг протяженным укреплениям противника, что снижает их военную ценность. Но сначала войскам предстоит выровнять линию фронта к югу, в направлении Дорожнянки.

На юге Запорожской области освобожден Степногорск, кровопролитный штурм которого продолжался несколько месяцев. Проводится зачистка территории. В застройке сохраняется присутствие сил противника, которые снабжаются дронами по воздуху.

Военные телеграм-каналы сообщают о продвижении российских войск дальше на север по трассе М-18 к Веселянке. Тяжелейшие бои идут за Приморское: противник продолжает направлять пехоту для отбития позиций, занятых российскими десантниками. В районе Лукьяновского передвижение затруднено из-за отсутствия укрытий от беспилотников.

Славянское направление

На западе Донбасса российские войска фактически открыли новое — Славянское направление. Батальоны продвигаются к последним укрепленным пунктам противника в ДНР — Славянску и Краматорску. Военные блогеры сообщают, что штурмовые группы прорвались в село Закотное на правом берегу реки Северский Донец.

Западные аналитики обсуждают версию, согласно которой вместо лобового удара через Лиман планируется обводной удар с юго-запада — по схеме, ранее применявшейся на других направлениях, включая Покровское. Фактически речь идет об ударе с разворотом в тыл.

Лобовая атака на хорошо подготовленную агломерацию означает максимальные потери при минимальной скорости продвижения. Обход же позволяет растягивать оборону, воздействовать на логистику, вынуждая противника либо отступать, либо тратить резервы на укрепление флангов.

Военные эксперты указывают, что российская армия весьма активно действует на соседних участках фронта, поэтому версия западных специалистов вполне обоснована. Российские подразделения выравнивают линию боевого соприкосновения, методично воздействуют на противника, создавая угрозу медленного, но неуклонного прорыва с флангов Славянско-Краматорской агломерации.

Этот вариант не является быстрым и зрелищным, но соответствует общей тактике действий последних месяцев: минимум рывков, максимум изматывания противника. Если этот сценарий реализуется, ключевой проблемой для ВСУ станет не удержание самих Славянска и Краматорска, а поиск сил для закрытия юго-западного направления без ослабления других участков фронта.

