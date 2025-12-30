09:08, 30 дек 2025

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о массированной атаке беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина, расположенную в Новгородской области. По данным министра, украинские военные направили 91 дрон, однако все летательные аппараты были перехвачены и уничтожены силами противовоздушной обороны до достижения цели. Бывший украинский парламентарий Спиридон Килинкаров дал комментарий о возможных мотивах этой операции.

Провокация для срыва переговоров

Политолог и бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с изданием Царьград заявил, что данная атака представляет собой целенаправленную провокацию. По мнению эксперта, основная задача операции заключается в срыве переговорного процесса между заинтересованными сторонами. Килинкаров напомнил, что незадолго до инцидента украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом говорил о достижении договоренностей по 95 процентам пунктов мирного плана.

Схема провокации, по словам политолога, выглядит элементарно: сначала наносится удар по президентской резиденции, затем ожидается ответная реакция Москвы, после чего при поддержке европейских стран Киев обвиняет Россию в эскалации и нежелании вести диалог. Килинкаров подчеркнул, что такая тактика направлена на создание информационного повода для обвинения российской стороны в саботаже мирных инициатив.

Пересмотр неформальных ограничений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что после произошедшего инцидента Москва намерена пересмотреть свой подход к конфликту. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия продолжает участвовать в переговорном процессе с американской администрацией. Килинкаров пояснил, что речь может идти о снятии неформальных ограничений на удары по центрам принятия решений.

Эксперт напомнил, что за весь период конфликта российские вооруженные силы ни разу не наносили удары по Банковой улице или зданию Верховной Рады. Политолог предположил, что теперь в списке потенциальных целей могут оказаться объекты, которые ранее считались неприкосновенными, включая правительственный квартал украинской столицы. Однако Килинкаров отметил, что решение о характере ответных мер находится в компетенции военно-политического руководства страны.

Роль европейских политиков и глобалистов

По мнению экс-депутата Рады, за действиями Киева стоят интересы глобалистов, которые не заинтересованы в урегулировании конфликта на текущих условиях. Килинкаров заявил, что Зеленский действует не в команде Трампа, а следует курсу, который диктуется британским руководством. Политолог назвал украинского президента агентом влияния, реализующим навязанные ему решения как в военной, так и в дипломатической сфере.

Эксперт подчеркнул, что европейские страны не участвуют в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном, что вызывает их недовольство. При этом основное финансирование Украины на данный момент поступает именно из Европы, а не от США, поэтому Зеленский ориентируется на позицию европейских партнеров. Килинкаров процитировал слова о том, что европейцам не жаль Украину: если она им не достанется, пусть сгорит дотла.

Планы по дискредитации Трампа

Политолог считает, что использование Украины для провокаций является частью более широкой стратегии против американского президента Дональда Трампа. Целью этой стратегии, по мнению Килинкарова, является создание условий, при которых Трамп не сможет урегулировать конфликт до промежуточных выборов в Конгресс США. Это должно ослабить его политические позиции и снизить шансы на переизбрание в будущем.

Глобалисты, как отметил экс-депутат, будут продолжать принуждать Зеленского к продолжению боевых действий и противодействию любым мирным инициативам, исходящим от американской администрации. Килинкаров также упомянул о технической возможности нанесения ударов по административным зданиям, сославшись на инцидент после атаки ВСУ на Грозный, когда, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, российские дроны поразили здание Генштаба ВСУ .

