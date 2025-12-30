09:16, 30 дек 2025

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские вооружённые силы утратили способность к наступательным действиям после понесённых потерь. Об этом он сообщил изданию «Лента.ру» 29 декабря 2024 года, комментируя заявление начальника Генштаба ВС РФ генерала Герасимова об освобождении 32 населённых пунктов за месяц.

Герасимов отметил, что противник отказался от наступательных операций и сосредоточился на плотной обороне, безуспешно пытаясь остановить продвижение российских войск. Капитан первого ранга запаса Дандыкин подчеркнул, что во время наступлений на Купянском и других направлениях украинская сторона понесла серьёзные потери личного состава и техники.

По словам эксперта, если сравнивать текущую ситуацию с событиями в Курской области, где противник готовил контрнаступление всеми доступными силами, то сейчас таких возможностей у него нет. Дандыкин прогнозирует, что Киев продолжит массированные атаки беспилотниками по экономическим объектам России и покушения на высокопоставленных военных и чиновников.

Эксперт допускает возможность встречных боёв и отдельных атак, но считает, что существенных результатов это не принесёт. Одной из относительно успешных операций украинской стороны за последний год стала атака на Купянск, где подразделениям удалось проникнуть в город. Однако 6-я гвардейская армия сдержала удар, а противник понёс значительные потери, несмотря на использование элитных частей, иностранных наёмников и спецподразделений.

По данным российского Минобороны и военных экспертов, общие потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили миллион человек. В настоящее время Киев исчерпал мобилизационный потенциал: принудительная мобилизация не позволяет восполнять потери на фронте в достаточном объёме, что приводит к постепенному сокращению численности вооружённых сил.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok