Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Потери чудовищные», сил на продолжение наступления больше нет — Дандыкин

«Потери чудовищные», сил на продолжение наступления больше нет — Дандыкин

09:16, 30 дек 2025

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские вооружённые силы утратили способность к наступательным действиям после понесённых потерь. Об этом он сообщил изданию «Лента.ру» 29 декабря 2024 года, комментируя заявление начальника Генштаба ВС РФ генерала Герасимова об освобождении 32 населённых пунктов за месяц.

Герасимов отметил, что противник отказался от наступательных операций и сосредоточился на плотной обороне, безуспешно пытаясь остановить продвижение российских войск. Капитан первого ранга запаса Дандыкин подчеркнул, что во время наступлений на Купянском и других направлениях украинская сторона понесла серьёзные потери личного состава и техники.

По словам эксперта, если сравнивать текущую ситуацию с событиями в Курской области, где противник готовил контрнаступление всеми доступными силами, то сейчас таких возможностей у него нет. Дандыкин прогнозирует, что Киев продолжит массированные атаки беспилотниками по экономическим объектам России и покушения на высокопоставленных военных и чиновников.

Эксперт допускает возможность встречных боёв и отдельных атак, но считает, что существенных результатов это не принесёт. Одной из относительно успешных операций украинской стороны за последний год стала атака на Купянск, где подразделениям удалось проникнуть в город. Однако 6-я гвардейская армия сдержала удар, а противник понёс значительные потери, несмотря на использование элитных частей, иностранных наёмников и спецподразделений.

По данным российского Минобороны и военных экспертов, общие потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили миллион человек. В настоящее время Киев исчерпал мобилизационный потенциал: принудительная мобилизация не позволяет восполнять потери на фронте в достаточном объёме, что приводит к постепенному сокращению численности вооружённых сил.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

"Пусть сгорит дотла": Экс-депутат Рады пояснил атаку на резиденцию Путина: "Им Украину не жалко"

Читайте также:

"Пусть сгорит дотла": Экс-депутат Рады пояснил атаку на резиденцию Путина: "Им Украину не жалко"
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

В России анонсировали «показательный момент» в Курской области — военный эксперт заявил о существенном изменении ситуации в русском приграничье
Россия/мир
В России анонсировали «показательный момент» в Курской области — военный эксперт заявил о существенном изменении ситуации в русском приграничье
Военный эксперт объяснил, почему Россия все откладывает взятие Харькова на потом: «Забот много»
Россия/мир
Военный эксперт объяснил, почему Россия все откладывает взятие Харькова на потом: «Забот много»
Началось. Час возмездия: Путин ликвидировал «корсаров» Зеленского. Запад оцепенел. На закуску — горький «гостинец». Готовьтесь
Россия/мир
Началось. Час возмездия: Путин ликвидировал «корсаров» Зеленского. Запад оцепенел. На закуску — горький «гостинец». Готовьтесь
«Почти ядерное»: военный эксперт Дандыкин рассказал, какое супероружие Россия пока не решалась использовать в зоне СВО — приказ должен отдать лично Путин
Россия/мир
«Почти ядерное»: военный эксперт Дандыкин рассказал, какое супероружие Россия пока не решалась использовать в зоне СВО — приказ должен отдать лично Путин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен