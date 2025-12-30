Все новости Уфы и Башкортостана
"Мы это засняли на телефон" — дальше ничего": Боевик ВСУ рассказал, что на самом деле творилось в Купянске, пока Киев праздновал "перемогу"

09:24, 30 дек 2025

Пленный боец украинских формирований Валерий Соколенко поведал об операции по развешиванию флагов в Купянске, которая завершилась гибелью почти всех участников. Об этом сообщается по результатам допроса военнопленного. Информация касается событий в Харьковской области.

Командование поручило группе военнослужащих провести акцию в городе — развесить украинские флаги и заснять процесс на мобильные телефоны, сообщает Царьград. Цель заключалась в создании доказательств контроля над территорией Купянска. План предполагал быстрое отступление через лесной массив после завершения съемок.

В операции участвовали шесть групп. Соколенко сообщил, что задание преподносилось как несложное мероприятие. Реальность оказалась иной — из всех участников в живых остался только он. Остальные члены групп погибли в ходе выполнения поставленной задачи.

Другой пленный, Сергей Гусар, рассказал об обстоятельствах своей сдачи. Его подразделение оказалось в окружении. После предложения сложить оружие военнослужащие приняли решение сдаться без переговоров. На принятие этого решения повлияла обстановка на местности — по дороге к Купянску и в самом городе они видели многочисленные тела украинских военных и уничтоженную боевую технику.

Военнослужащие российских Вооруженных Сил, находящиеся в Купянске, сообщили о текущей ситуации в городе. По данным Министерства обороны России, населенный пункт контролируется подразделениями 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Бойцы информировали о продолжении действий по уничтожению разрозненных групп противника на территории города.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск и провел совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов доложил главе государства об обстановке. Он уточнил, что восточнее Купянска продолжается ликвидация украинских формирований, заблокированных на левом берегу реки Оскол.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
