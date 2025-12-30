09:28, 30 дек 2025

Украинские вооруженные силы нанесли удар по резиденции российского президента Владимира Путина. Атака произошла в последние дни декабря 2024 года и вызвала резонанс как в России, так и в США. Об этом сообщает источник в силовых структурах.

Инцидент случился практически сразу после очередного раунда переговоров в Соединенных Штатах. Белый дом на тот момент заявлял о готовности завершить согласование всех договоренностей. После атаки Дональд Трамп экстренно связался с российским лидером по телефону.

Бывший генерал ФСБ Александр Михайлов в беседе с изданием Царьград связал нападение с недавними словами украинского президента Владимира Зеленского о планах испортить новогодние праздники в России. По мнению военного эксперта, глава российского государства вряд ли находился в резиденции в момент атаки, возможно, он был в поездках накануне Нового года.

Михайлов подчеркнул, что сам факт нападения на государственные объекты такого уровня потребует соответствующей реакции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже пообещал украинской стороне серьезные последствия после этой атаки. Генерал отметил, что в российском обществе уже давно задаются вопросом, почему до сих пор не был нанесен удар по украинской Банковой улице, где расположена администрация президента Украины.

Что касается переговорного процесса, Александр Михайлов заявил, что Россия придерживается своих позиций на протяжении почти четырех лет проведения специальной военной операции. Москва жестко стоит на своем, и кардинальных изменений в переговорной позиции не предвидится. Однако с точки зрения военной тактики российские силы найдут возможность адекватно ответить.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать переговорный процесс после удара по резиденции президента. При этом он отметил, что переговорная позиция будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.

Михайлов указал, что у России есть возможность нанести ответный удар. На территории Украины множество резиденций как самого Зеленского, так и Службы безопасности Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил. По словам генерала, из заявлений Лаврова следует, что решение уже принято.

Бывший сотрудник ФСБ считает, что зеркальный ответ недостаточен. Необходимо нанести такой удар, который позволит завершить переговорный процесс в пользу России. Ответ должен соответствовать тем серьезным преимуществам, которыми располагает Москва на поле боя и в переговорном процессе. Россия жестко придерживается своих позиций, Зеленский также занял упертую позицию, но сейчас будет найден вариант ответа.

В переговорном плане, по мнению генерала, жестче уже некуда. Переговоры подразумевают выдвижение условий, российские требования определены и не могут стать еще жестче. Но необходим мощный военный ответ, который продемонстрирует серьезность намерений Москвы и заставит украинскую сторону пересмотреть свои действия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok