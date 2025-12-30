Все новости Уфы и Башкортостана
Дугин: "Решения назрели". Как атака на резиденцию Путина изменит ход СВО?

09:35, 30 дек 2025

В ночь с 28 на 29 декабря украинские беспилотники атаковали Новгородскую область, где находится одна из резиденций российского президента. Все 91 БПЛА были уничтожены силами ПВО. О последствиях этого инцидента для хода спецоперации рассказал директор Института «Царьград» Александр Дугин.

Удар был нанесён именно в тот момент, когда Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали во Флориде варианты мирного урегулирования конфликта. Двуличность киевского режима проявилась в полной мере — говорить о переговорах и одновременно запускать дроны в сторону главы российского государства.

Официальная Москва уже обозначила свою позицию. Глава МИД Сергей Лавров пообещал ответные действия и пересмотр переговорной линии России. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе «Соловьев LIVE» заявила предельно ясно: «Ответы будут не дипломатическими. На это пусть они не надеются».

Эксперт оценил масштаб инцидента

Александр Дугин считает, что решение о характере ответа должен принимать сам президент. Философ напомнил — это далеко не первая попытка киевского режима атаковать резиденции российского лидера. В начале СВО украинская сторона уже пыталась нанести удар беспилотниками по Кремлю.

«Ничего нового в этой атаке я не увидел. По сути дела, это не первое и не последнее, увы, преступление киевского режима. Как на него реагировать, решает наш верховный главнокомандующий», — отметил директор Института «Царьград».

При этом эксперт подчеркнул — Владимир Путин озвучил жёсткую позицию, но при этом заявил, что не намерен выходить из переговорного процесса. Однако позиция России изменится в сторону ужесточения требований. Дугин назвал такой подход разумным и естественным.

Переговоры с Киевом невозможны

По личному мнению философа, вести переговоры с нынешним украинским руководством бесперспективно. Дугин убеждён — единственный способ обеспечить выполнение целей спецоперации заключается в установлении полного контроля над всей территорией Украины.

«Самая главная цель, которая должна неукоснительно реализовываться, это выполнение двух главных тезисов, с которых началась специальная военная операция — демилитаризация и денацификация Украины. А это возможно обеспечить, только установив над всей территорией Украины прямой политический и военный контроль», — пояснил эксперт.

Политический контроль, по словам Дугина, предотвратит распространение нацизма и русофобии, а военный — обеспечит демилитаризацию и не допустит вступления Украины в НАТО. Философ считает, что планы, которые сейчас обсуждаются на переговорах, не гарантируют ни первого, ни второго.

Трамп разозлился на Зеленского

Американский президент Дональд Трамп был проинформирован российским лидером о нападении украинских беспилотников. Республиканец отреагировал резко, заявив, что разозлился из-за произошедшего.

«Одно дело — вести себя оскорбительно, и совсем другое — атаковать его дом. Сейчас не то время, чтобы делать что-то подобное», — процитировали слова главы Белого дома.

В телефонном разговоре 29 декабря Трамп заверил Путина, что повлияет на американскую линию в работе с Зеленским после случившегося. Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.

Александр Дугин считает, что американскому президенту необходимо «дозреть до конструктивной позиции». Философ выделил три возможных сценария завершения СВО: минимальный предполагает освобождение всей Новороссии, средний — взятие Киева и принуждение режима к капитуляции, полный — установление контроля над всей территорией бывшей Украины.

Удары возмездия как информационное прикрытие

Некоторые аналитики предполагают, что в ближайшее время последуют ответные удары по украинским объектам — возможно, по зданию Верховной Рады или администрации президента на Банковой. Однако Дугин считает ситуацию менее предсказуемой.

По мнению эксперта, заявления о грядущих ударах возмездия могут быть информационным обеспечением более масштабных и серьёзных действий, которые давно готовятся.

«Я думаю, может быть, эта позиция артикулирована специально для обоснования каких-то вызревших действий, более масштабных, более серьёзных. Это, что называется, повод», — предположил философ.

Дугин подчеркнул — от нацистского режима трудно ожидать чего-то иного. Это убийцы и террористы, жертвой которых может стать любой человек — президент, простой гражданин, ребёнок, мыслитель или воин.

Приход Трампа изменил расклад

Философ отметил важность избрания Дональда Трампа президентом США. Это событие открыло возможность вывести Соединённые Штаты из прямого столкновения с Россией и снять угрозу применения стратегического ядерного оружия. По мнению Дугина, российское руководство правильно использует эту возможность.

«Но это никак не меняет цели специальной военной операции и минимального контура победы, за которой мы воюем», — подчеркнул эксперт.

Он убеждён — обеспечить безопасность России можно только полной и окончательной победой на Украине. Этой позиции философ придерживается с самого начала СВО.

Дугин предположил, что вся полнота плана понятна политическому руководству страны, а то, какие элементы озвучиваются публично и в какой момент, зависит от ситуативной целесообразности.

«Когда и что из этого полного плана озвучивается, это вопрос ситуативной целесообразности», — резюмировал философ.

По словам эксперта, «решения назрели». Когда именно они будут приняты и какими окажутся, станет известно в ближайшее время. Попытка атаковать резиденцию российского президента может стать тем поводом, который запустит цепь серьёзных изменений в ходе специальной военной операции.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
