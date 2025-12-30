Дугин: "Решения назрели". Как атака на резиденцию Путина изменит ход СВО?
09:35, 30 дек 2025
В ночь с 28 на 29 декабря украинские беспилотники атаковали Новгородскую область, где находится одна из резиденций российского президента. Все 91 БПЛА были уничтожены силами ПВО. О последствиях этого инцидента для хода спецоперации рассказал директор Института «Царьград» Александр Дугин.
Удар был нанесён именно в тот момент, когда Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали во Флориде варианты мирного урегулирования конфликта. Двуличность киевского режима проявилась в полной мере — говорить о переговорах и одновременно запускать дроны в сторону главы российского государства.
Официальная Москва уже обозначила свою позицию. Глава МИД Сергей Лавров пообещал ответные действия и пересмотр переговорной линии России. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе «Соловьев LIVE» заявила предельно ясно: «Ответы будут не дипломатическими. На это пусть они не надеются».
Эксперт оценил масштаб инцидента
Александр Дугин считает, что решение о характере ответа должен принимать сам президент. Философ напомнил — это далеко не первая попытка киевского режима атаковать резиденции российского лидера. В начале СВО украинская сторона уже пыталась нанести удар беспилотниками по Кремлю.
При этом эксперт подчеркнул — Владимир Путин озвучил жёсткую позицию, но при этом заявил, что не намерен выходить из переговорного процесса. Однако позиция России изменится в сторону ужесточения требований. Дугин назвал такой подход разумным и естественным.
Переговоры с Киевом невозможны
По личному мнению философа, вести переговоры с нынешним украинским руководством бесперспективно. Дугин убеждён — единственный способ обеспечить выполнение целей спецоперации заключается в установлении полного контроля над всей территорией Украины.
Политический контроль, по словам Дугина, предотвратит распространение нацизма и русофобии, а военный — обеспечит демилитаризацию и не допустит вступления Украины в НАТО. Философ считает, что планы, которые сейчас обсуждаются на переговорах, не гарантируют ни первого, ни второго.
Трамп разозлился на Зеленского
Американский президент Дональд Трамп был проинформирован российским лидером о нападении украинских беспилотников. Республиканец отреагировал резко, заявив, что разозлился из-за произошедшего.
В телефонном разговоре 29 декабря Трамп заверил Путина, что повлияет на американскую линию в работе с Зеленским после случившегося. Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.
Александр Дугин считает, что американскому президенту необходимо «дозреть до конструктивной позиции». Философ выделил три возможных сценария завершения СВО: минимальный предполагает освобождение всей Новороссии, средний — взятие Киева и принуждение режима к капитуляции, полный — установление контроля над всей территорией бывшей Украины.
Удары возмездия как информационное прикрытие
Некоторые аналитики предполагают, что в ближайшее время последуют ответные удары по украинским объектам — возможно, по зданию Верховной Рады или администрации президента на Банковой. Однако Дугин считает ситуацию менее предсказуемой.
По мнению эксперта, заявления о грядущих ударах возмездия могут быть информационным обеспечением более масштабных и серьёзных действий, которые давно готовятся.
Дугин подчеркнул — от нацистского режима трудно ожидать чего-то иного. Это убийцы и террористы, жертвой которых может стать любой человек — президент, простой гражданин, ребёнок, мыслитель или воин.
Приход Трампа изменил расклад
Философ отметил важность избрания Дональда Трампа президентом США. Это событие открыло возможность вывести Соединённые Штаты из прямого столкновения с Россией и снять угрозу применения стратегического ядерного оружия. По мнению Дугина, российское руководство правильно использует эту возможность.
Он убеждён — обеспечить безопасность России можно только полной и окончательной победой на Украине. Этой позиции философ придерживается с самого начала СВО.
Дугин предположил, что вся полнота плана понятна политическому руководству страны, а то, какие элементы озвучиваются публично и в какой момент, зависит от ситуативной целесообразности.
По словам эксперта, «решения назрели». Когда именно они будут приняты и какими окажутся, станет известно в ближайшее время. Попытка атаковать резиденцию российского президента может стать тем поводом, который запустит цепь серьёзных изменений в ходе специальной военной операции.
