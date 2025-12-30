Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Главное за ночь и утро 30 декабря: Покушение на Путина, дерзкая выходка Польши и полный разгром в зоне СВО

Главное за ночь и утро 30 декабря: Покушение на Путина, дерзкая выходка Польши и полный разгром в зоне СВО

09:43, 30 дек 2025

В ночь на 30 декабря украинские силы запустили масштабную атаку беспилотниками, Польша продолжает конфликт из-за российского консульства в Гданьске, а российские войска фиксируют рекордные темпы продвижения в зоне спецоперации. Разбираемся в событиях минувших суток.

Массированная атака беспилотников

В ночь на вторник украинская сторона провела крупномасштабную операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны России, было задействовано 91 БПЛА, целью которых стала государственная резиденция российского лидера. Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подобные действия украинской стороны могут привести к пересмотру переговорной позиции России. При этом полный отказ от диалога пока не рассматривается.

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в беседе с изданием охарактеризовал произошедшее как акт государственного терроризма. Парламентарий выразил мнение, что Украина должна быть официально признана террористическим государством, а её руководство — террористами. Гурулёв подчеркнул необходимость жёсткого ответа на подобные провокации.

Конфликт вокруг консульства в Гданьске

Противостояние между Москвой и Варшавой из-за здания российского генерального консульства в Гданьске продолжает обостряться. В ноябре глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о закрытии дипломатического учреждения. Однако российская сторона оставила сотрудника для охраны объекта, что вызвало недовольство польских властей.

Вице-мэр Гданьска Эмилия Лодзиньска сообщила о невозможности распоряжаться территорией по усмотрению местных властей. Причина заключается в том, что здание было передано Советскому Союзу в бессрочное пользование в качестве компенсации за другую недвижимость. Соответствующие документы подтверждают юридический статус объекта.

Польская сторона рассматривает возможность судебного разбирательства для получения доступа к зданию. Однако такой процесс может занять продолжительное время. 24 декабря произошёл инцидент, который в СМИ описали как попытку захвата здания. По факту двое человек позвонили в дверь и покинули территорию без результата. Россия продолжает настаивать на своих правах на объект.

Ситуация в зоне спецоперации

Президент Владимир Путин получил доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о текущем положении дел. По данным военного руководства, украинские вооружённые силы прекратили наступательные операции и сосредоточились на сдерживании продвижения российских войск. Декабрь отмечается как месяц с наиболее быстрым темпом продвижения за текущий год.

Группировка «Восток» прорвала оборонительные линии в Запорожской области и движется в направлении областного центра. Активные боевые действия ведутся за населённый пункт Орехово, в то время как Гуляйполе уже перешло под контроль российских сил. Президент дал указание группировкам «Днепр» и «Восток» продолжать наступление.

Группировка «Центр» после взятия Покровска и Мирнограда движется к Славянску и Краматорску через Северск. Группировка «Север» находится в 20 километрах от Сум. Командующий Сергей Кузовлев прогнозирует, что украинская группировка под Купянском окажется в критическом положении в январе-феврале.

Министр обороны Андрей Белоусов подтвердил, что операции проводятся в соответствии с планом. Совещание состоялось на фоне переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые не привели к конкретным результатам. Украинская сторона продолжает настаивать на своей позиции относительно Донбасса и линии фронта. Трамп провёл телефонный разговор с российским президентом перед встречей с украинским лидером. Ожидается новый контакт между главами государств в ближайшее время.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Дугин: "Решения назрели". Как атака на резиденцию Путина изменит ход СВО?

Читайте также:

Дугин: "Решения назрели". Как атака на резиденцию Путина изменит ход СВО?
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Самая масштабная атака за все время: по Москве нанесен массированный удар, ПВО работают на пределе — что известно к этому часу
Россия/мир
Самая масштабная атака за все время: по Москве нанесен массированный удар, ПВО работают на пределе — что известно к этому часу
25 боевых дронов: украинцы бросили на Россию тучу беспилотников в ночь на 23 июля — под прицелом юг и Крым
Россия/мир
25 боевых дронов: украинцы бросили на Россию тучу беспилотников в ночь на 23 июля — под прицелом юг и Крым
Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Россия/мир
Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву
Россия/мир
Дипломат Жданова назвала семь стран, которые наиболее активно поставляют боевые дроны Киеву


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен