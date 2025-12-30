09:43, 30 дек 2025

В ночь на 30 декабря украинские силы запустили масштабную атаку беспилотниками, Польша продолжает конфликт из-за российского консульства в Гданьске, а российские войска фиксируют рекордные темпы продвижения в зоне спецоперации. Разбираемся в событиях минувших суток.

Массированная атака беспилотников

В ночь на вторник украинская сторона провела крупномасштабную операцию с использованием беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны России, было задействовано 91 БПЛА, целью которых стала государственная резиденция российского лидера. Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подобные действия украинской стороны могут привести к пересмотру переговорной позиции России. При этом полный отказ от диалога пока не рассматривается.

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в беседе с изданием охарактеризовал произошедшее как акт государственного терроризма. Парламентарий выразил мнение, что Украина должна быть официально признана террористическим государством, а её руководство — террористами. Гурулёв подчеркнул необходимость жёсткого ответа на подобные провокации.

Конфликт вокруг консульства в Гданьске

Противостояние между Москвой и Варшавой из-за здания российского генерального консульства в Гданьске продолжает обостряться. В ноябре глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о закрытии дипломатического учреждения. Однако российская сторона оставила сотрудника для охраны объекта, что вызвало недовольство польских властей.

Вице-мэр Гданьска Эмилия Лодзиньска сообщила о невозможности распоряжаться территорией по усмотрению местных властей. Причина заключается в том, что здание было передано Советскому Союзу в бессрочное пользование в качестве компенсации за другую недвижимость. Соответствующие документы подтверждают юридический статус объекта.

Польская сторона рассматривает возможность судебного разбирательства для получения доступа к зданию. Однако такой процесс может занять продолжительное время. 24 декабря произошёл инцидент, который в СМИ описали как попытку захвата здания. По факту двое человек позвонили в дверь и покинули территорию без результата. Россия продолжает настаивать на своих правах на объект.

Ситуация в зоне спецоперации

Президент Владимир Путин получил доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о текущем положении дел. По данным военного руководства, украинские вооружённые силы прекратили наступательные операции и сосредоточились на сдерживании продвижения российских войск. Декабрь отмечается как месяц с наиболее быстрым темпом продвижения за текущий год.

Группировка «Восток» прорвала оборонительные линии в Запорожской области и движется в направлении областного центра. Активные боевые действия ведутся за населённый пункт Орехово, в то время как Гуляйполе уже перешло под контроль российских сил. Президент дал указание группировкам «Днепр» и «Восток» продолжать наступление.

Группировка «Центр» после взятия Покровска и Мирнограда движется к Славянску и Краматорску через Северск. Группировка «Север» находится в 20 километрах от Сум. Командующий Сергей Кузовлев прогнозирует, что украинская группировка под Купянском окажется в критическом положении в январе-феврале.

Министр обороны Андрей Белоусов подтвердил, что операции проводятся в соответствии с планом. Совещание состоялось на фоне переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые не привели к конкретным результатам. Украинская сторона продолжает настаивать на своей позиции относительно Донбасса и линии фронта. Трамп провёл телефонный разговор с российским президентом перед встречей с украинским лидером. Ожидается новый контакт между главами государств в ближайшее время.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok