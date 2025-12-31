Все новости Уфы и Башкортостана
"Превратить Украину в государство каменного века": В США озвучили «ответку» после атаки на резиденцию Путина

11:23, 31 дек 2025

Попытка ударить беспилотниками по государственной резиденции президента России в Новгородской области стала поворотным моментом в ходе специальной военной операции. События произошли в ночь на 29 декабря 2024 года, когда украинская сторона задействовала 91 БПЛА для атаки объекта. Все цели были уничтожены силами ПВО, жертв и разрушений удалось избежать. Об этом сообщают российские официальные источники.

В Москве произошедшее рассматривают как террористический акт и качественный переход Киева к новому уровню конфликта, сообщает Царьград. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс остаётся возможным, однако подход к украинской стороне будет пересмотрен в сторону ужесточения. Американские военные аналитики уже рисуют картину возможного российского ответа, который может обернуться для Украины катастрофическими последствиями.

Эксперты из США предупреждают о возможной эскалации

Военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов в разговоре с Дэниелом Дэвисом высказался о том, что игра украинских властей с так называемыми «красными линиями» способна привести к трагическому финалу для Киева. Эксперт указал, что покушение на резиденцию главы государства меняет саму суть противостояния. По его мнению, Россия теперь получает моральное и политическое обоснование для действий, от которых прежде воздерживалась.

Мартьянов не скрывал жёсткости своих оценок. Он напомнил, что у российского президента есть все необходимые инструменты, чтобы либо включить украинские территории в состав РФ, либо отбросить страну на десятилетия назад в развитии. Аналитик полагает, что если в Москве квалифицируют случившееся как покушение, украинские вооружённые силы могут быть признаны террористической структурой, что расширит арсенал допустимых методов ведения войны. Мартьянов допустил, что центральная часть Киева с правительственными зданиями и укрытиями может быть уничтожена в случае симметричного ответа. Эксперт подчеркнул, что Украина рискует быть полностью разрушена, и тогда Россия самостоятельно решит дальнейшую судьбу оставшихся территорий.

Российские политики говорят о неизбежности ответных мер

Внутри российского политического класса звучат схожие настроения. Депутат Андрей Колесник заявил, что в Кремле уже принято базовое решение относительно неминуемости ответа, причём это будет не формальная реакция. По его словам, пересмотр переговорной линии стал неизбежным, а последствия для украинской стороны будут серьёзными. Колесник уверен, что российское руководство не планирует оставлять инцидент без внимания.

На фоне этих событий примечательна реакция Дональда Трампа, который, узнав о попытке атаки, выразил недовольство и отметил, что Вашингтон поступил правильно, не предоставив Киеву крылатые ракеты. Помощник президента России Юрий Ушаков передал слова американского лидера о том, что тот «не мог представить подобного безрассудства». Эта позиция создаёт неожиданный дипломатический поворот и может усилить аргументы американских консерваторов против поддержки Украины.

Киев отрицает причастность, но нервозность растёт

Официальных деталей о формате возможного удара пока нет, однако внутри украинских властных кругов уже ощущается напряжение. Владимир Зеленский отрицает участие ВСУ в инциденте, утверждая, что Москва использует якобы сфабрикованную историю как предлог для расширения боевых действий. Однако в России напоминают о серии недавних терактов на российской территории, за которыми стоит Киев, и рассматривают попытку удара по президентской резиденции как логичное продолжение этой цепочки.

Военный корреспондент Александр Сладков обратился к российскому обществу с прямым комментарием. Он отметил, что быстрого ответа ждать не следует — Владимир Путин не принимает решений под эмоциональным давлением, и это характерная черта его управленческого стиля. Однако журналист заметил, что общество ожидает не стандартных обстрелов инфраструктуры, а конкретных и жёстких действий. Сладков написал, что российское общество нуждается в настоящем возмездии, а не в операциях, которые можно списать на рутинные военные действия.

Военкор требует болезненного ответа

Сладков подчеркнул, что если бы решения принимались исключительно военными, «виновные и причастные давно были бы захоронены». Он настаивает, что ответ должен быть устрашающим и причинять реальную боль, иначе атака на резиденцию будет расценена противником как сигнал о возможности действовать безнаказанно. Военкор напомнил, что после убийства руководителя Генштаба артиллерийские обстрелы не стали адекватной компенсацией, и подчеркнул, что сейчас наступил момент, когда силовые структуры должны продемонстрировать свои возможности.

В этом контексте всё чаще звучат предположения о том, что Россия может нанести массированный удар по критически важной инфраструктуре Украины, включая энергетические узлы, транспортные коридоры и промышленные объекты. Такой сценарий рассматривается не только как месть, но и как способ заставить Киев признать реальную ситуацию на линии фронта. Эксперты не исключают и более радикальных шагов — от отключения атомных электростанций от энергосистемы до расширения зоны контроля российских войск в направлении Чёрного моря.

Киев опасается масштабных последствий

В украинской столице нарастает беспокойство: попытка продемонстрировать силу привела к обсуждению самых неблагоприятных сценариев развития событий. И хотя Москва публично не спешит с заявлениями, тон официальных высказываний заметно ужесточился. Террористический характер произошедшего зафиксирован на уровне МИД, и если конфликт войдёт в фазу ответных действий, их масштаб может соответствовать тому, о чём предупреждают американские аналитики и российские военные корреспонденты.

Теперь главным остаётся вопрос: не окажется ли эта ночь последней, когда Киев может позволить себе называть случившееся сфабрикованной историей?

Главное за ночь и утро 30 декабря: Покушение на Путина, дерзкая выходка Польши и полный разгром в зоне СВО

