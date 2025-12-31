11:30, 31 дек 2025

Предстоящие месяцы могут кардинально изменить расклад сил в противостоянии. Политолог Георгий Бовт заявил в программе «Вечер с Юрием Пронько» на канале Царьград, что ближайшая зима станет определяющим фактором для дальнейшего развития ситуации.

Холода как фактор переговоров

По мнению эксперта, следующие два месяца покажут реальные возможности сторон. Если киевский режим сумеет продержаться в зимний период без критических проблем, вероятность продолжения боевых действий резко возрастет. В противном случае украинская сторона может проявить большую готовность к компромиссам за столом переговоров.

Особое внимание уделяется состоянию энергетической инфраструктуры и материально-техническому обеспечению вооруженных формирований в холодное время года. Эти параметры напрямую влияют на способность продолжать активные боевые действия.

Военная ситуация и её влияние

Существенное значение имеет обстановка на линии соприкосновения. Если позиционный характер противостояния сменится качественными изменениями в пользу российских вооруженных сил, украинское руководство может быстрее согласиться на подписание документов, сохраняющих за ним контроль хотя бы над частью территории.

При сохранении текущего формата боевых действий до весны украинская сторона, по прогнозам Бовта, может заявить о желании продолжить противостояние. Летний период снижает остроту проблем с энергоснабжением и отоплением, что создает иллюзию возможности дальнейшего сопротивления.

Финансовый аспект

К весеннему периоду станет понятна картина с европейским финансированием. Обещанные 90 миллиардов евро в виде кредитных средств должны начать поступать, и регулярность этих поступлений станет важным фактором для планирования дальнейших действий.

Владимир Зеленский, несмотря на сохранение публичной бравады, несколько изменил тональность заявлений. Он допускает возможность отвода украинских формирований с части Донбасса, хотя и настаивает на решении через референдум.

Альтернативные сценарии

Французское издание Le Monde опубликовало информацию о возможном альтернативном варианте. Согласно ему, вопрос о Донбассе и передаче контроля может решаться не через референдум, а через парламентское голосование в Верховной раде. Бовт оценивает этот сценарий как более реалистичный, хотя и не полностью осуществимый.

Удары по логистике

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с Царьградом прокомментировал участившиеся удары в Одесской области. Работа ведется по четкому алгоритму: выявление цели, верификация и поражение.

Цели вблизи линии соприкосновения выбираются для нарушения снабжения частей противника, находящихся в окружении или полуокружении. Удары в глубине территории направлены на подрыв инфраструктуры военной машины, которая функционирует за счет западной помощи.

Транспортные коридоры под прицелом

На одесском направлении российские военные наносят удары по коммуникациям, идущим из Румынии. Под огонь попали мосты, включая переправу в Затоке, по которым осуществлялась доставка вооружений и боеприпасов.

После этого логистические маршруты удлинились, но полностью перекрыть их пока не удалось. Переброска техники и боеприпасов продолжается наземным и железнодорожным транспортом. Украинская сторона использует точечную доставку, маскируя военные грузы под гражданскую продукцию.

Леонков отметил, что российская сторона не охотится за каждой отдельной фурой, но выявляет места концентрации военной помощи и наносит по ним точечные удары. Эта тактика позволяет эффективно противодействовать снабжению украинских формирований без распыления сил на малозначимые цели.

