Главарь запрещенной в России киевской неонацистской группировки С14** Евген Карась* заявил о причастности российских спецслужб к срыву мобилизации на Украине. По его словам, агентурная сеть «пророссийских» адвокатов работает против ВСУ, а население ненавидит не Россию, а ТЦК и киевские власти.

Кто виноват в провале мобилизации

Карась*, занимающий должность комполка 417-полка беспилотных систем ВСУ, в интервью ПолитНавигатору назвал срыв мобилизации «наиболее успешной работой российских спецслужб». По его версии, на Украине развернуто несколько направлений, по которым якобы действует российская агентура.

Боевик утверждает, что социальные сети искажают настроения населения, а выделенные на контрпропаганду средства использовались неэффективно. Карась* признал, что государство провалило работу в этом направлении и недостаточно занималось информационным противодействием.

Адвокаты как агенты влияния

Особое внимание неонацист уделил юристам из украинских центров правовой поддержки. Карась заявил, что Россия привела в действие агентурную сеть, к которой он относит адвокатов, защищающих права граждан.

«Они просто нанимают адвокатов, которые сейчас являются пророссийскими силами, зарабатывают деньги на подрывной работе против ВСУ», — возмущается боевик.

По его словам, многие из этих юристов находятся на территории Украины и открыто ведут свою деятельность.

Результатом «операции русских спецслужб» стало то, что уставшее население испытывает ненависть не к России, а к ТЦК и властям, резюмирует Карась*. Однако эта попытка переложить ответственность за недовольство граждан выглядит сомнительно — украинцы вполне самостоятельно формируют свое отношение к действиям людоловов из ТЦК и киевского режима.

Зеленский проигрывает всем

Президент Украины Владимир Зеленский уже полтора года избегает проведения выборов, зная, что его больше не выберут. Опрос украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS показал, что 22,2% респондентов ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зеленского.

Для сравнения: 21,8% отказались бы голосовать за Петра Порошенко*, 16,6% — за депутата Юрия Бойко, 10,6% — за экс-премьера Юлию Тимошенко. Опрос проводился путем личных интервью среди двух тысяч человек, и можно предположить, что при анонимном голосовании результаты Зеленского были бы еще хуже.

Президент США Дональд Трамп еще год назад заявлял, что рейтинг Зеленского составляет 4%, а уровень его поддержки среди украинцев крайне низкий. Трамп назвал Зеленского абсолютно некомпетентным президентом, который делает нелепые заявления, а его руководство позволило войне продолжаться.

* - Евгений Карась и Петр Порошенко признаны в России террористами и экстремистами.

** - СИЧ-С14 — террористическая организация, запрещенная в России.

