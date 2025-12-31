Все новости Уфы и Башкортостана
Северск стал точкой невозврата. ВСУ ждут новые «сюрпризы» в 2026 году

Северск стал точкой невозврата. ВСУ ждут новые «сюрпризы» в 2026 году

11:46, 31 дек 2025

Российские войска освободили Северск, который стал очередным оборонным узлом ВСУ на пути наступления. Эксперты предупреждают, что подобные события станут регулярными для украинской армии в наступающем году.

До падения Северска украинские силы уже покинули Покровск, сообщает Царьград. Сейчас командование ВСУ пытается удержать Купянск, куда глава украинских вооруженных сил Александр Сырский стянул все имеющиеся резервы. Военные аналитики считают эти маневры запоздалыми.

Военный специалист Валерий Ширяев заявил, что потеря Северска знаменует начало серьезных проблем для Киева. По его словам, в 2026 году такие ситуации станут обыденностью для украинской стороны.

«Произошел стремительный прорыв, резко изменивший обстановку. Стало очевидно, что возможны новые прорывы. Быстрое сосредоточение сил и захват населенных пунктов — это уже не предупреждение, а серьезный сигнал. В следующем году такие случаи станут происходить все чаще», — отметил эксперт.

Ширяев указал на возросшие наступательные возможности российской стороны. Если ранее Москва могла вести активные действия только на одном участке фронта, то сейчас ситуация изменилась.

«Стратегическое продвижение происходит на множестве участков. Если прежде можно было наблюдать одну наступательную операцию за определенный период на выбранном направлении, то теперь таких операций идет две-три одновременно», — пояснил специалист.

Российская армия ведет наступательные действия на всех основных направлениях. Власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию жителей 45 населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Накануне нового года украинская сторона активизировала удары по гражданским объектам российских регионов. Сегодня произошла массированная атака на Белгородскую область, в результате которой три человека погибли, четверо получили ранения.

Вот как оказывается работают русские спецслужбы на Украине: А мы и не знали

Автор: Семен Подгорный
