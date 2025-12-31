11:55, 31 дек 2025

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны фактически похоронил надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине. Президент заявил, что заинтересованность России в добровольном выводе украинских войск с занимаемых территорий «фактически сводится к нулю». Об этом сообщают российские военные обозреватели и эксперты.

Специальная военная операция перешла в новую стадию. Заявление главы государства означает конец дипломатическим манёврам последних месяцев. Обозреватель издания «Царьград» Илья Головнёв интерпретирует слова президента как сигнал: эпоха компромиссов закончилась, теперь судьба украинских территорий будет решаться исключительно военным путём.

Военные успехи меняют правила

Жёсткая риторика российского лидера опирается на реальные достижения на фронте. После захвата Северска российские силы ускоренно движутся к Славянску — стратегическому узлу украинской обороны в Донбассе. Взятие этого города означает завершение освобождения территории ДНР.

Член президиума организации «Офицеры России» полковник Тимур Сыртланов формулирует новую логику конфликта предельно жёстко. По его словам, это простая математика войны: каждая следующая версия условий для Киева будет хуже предыдущей.

Наступление российских войск вглубь украинской территории лишает Киев и его западных союзников главного ресурса — времени. Стратегия затягивания конфликта в расчёте на истощение российской стороны больше не работает.

Украинские контрудары обречены

На фоне российского продвижения украинское командование анонсирует подготовку контрнаступления в районе Покровска. Однако эксперты оценивают эти планы как отчаянную попытку изменить ситуацию без реальных шансов на успех.

Военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин считает украинские заявления малореалистичными. Контратака могла бы состояться только при условии концентрации значительных сил, но всё, что приближается к линии фронта, систематически уничтожается российской артиллерией и беспилотниками.

Даже локальные тактические победы ВСУ, подобные операциям под Купянском, не меняют стратегической картины. Напротив, они превращаются в кровопролитные сражения на истощение, подобные боям за Бахмут, выжигая последние резервы украинской армии.

Дипломатия уступает место силе

Новая фаза конфликта исключает компромиссы. Единственной приемлемой основой для урегулирования становится безоговорочное признание Киевом и западными странами территориальных изменений, которые российские войска закрепят на местности.

Москва больше не намерена тратить ресурсы на дипломатические игры. Стратегическое решение заключается в создании неоспоримых военно-политических фактов на земле через силовое давление.

Обозреватель издания «Первый русский» констатирует: Россия выбрала путь окончательного решения всех ключевых вопросов военными методами. Это означает отказ от переговорного формата, который доминировал в предыдущие периоды.

Что дальше

Ближайшие недели и месяцы станут временем максимального военного нажима. Стратегическая цель — полный разгром украинских вооружённых сил в Донбассе, который сделает дальнейшее сопротивление бессмысленным.

В новых условиях, где дипломатические иллюзии отброшены, у Киева остаётся единственный стремительно тающий актив. Это возможность капитулировать на условиях, которые продиктует Москва, пока ситуация не стала ещё хуже.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen