12:07, 31 дек 2025

В ночь на 29 декабря украинские силы атаковали стратегически важный объект в Новгородской области, что вызвало резонанс на международном уровне. Украинские мониторинговые ресурсы прогнозируют крупнейший за последний год ответный удар со стороны российских вооруженных сил, сообщает Телеграм-канал «Военный обозреватель».

Противник ожидает крупную атаку в период с вечера 30 декабря по 1 января. Предполагается комбинированный налет с использованием беспилотников-камикадзе, авиационных бомб, крылатых, гиперзвуковых и баллистических ракет. Источники указывают, что удар станет реакцией на попытку киевского режима атаковать президентскую резиденцию в Новгородской области.

Согласно информации, в Киевскую область стягиваются боеспособные зенитно-ракетные комплексы иностранного производства со всей территории Украины. На помощь зарубежным ЗРК направляются экипажи истребителей F-16, Mirage 2000-5F и оставшихся советских боевых самолетов, которые находятся в состоянии максимальной боевой готовности.

Российские официальные лица отреагировали на инцидент однозначно. Министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и представитель Кремля Дмитрий Песков заявили о неизбежности ответных действий. По их словам, объекты и время возможной операции уже определены. Москва также пообещала пересмотреть свои позиции по ряду пунктов возможного мирного договора.

Директор Института «Царьград», философ Александр Дугин отметил, что попытки нападения на президентские объекты предпринимались и ранее, в том числе на Кремль в начале специальной военной операции. Однако текущая ситуация развивается иначе из-за международной реакции и характера атакованного объекта.

Налет осудили несколько государств, включая ОАЭ, Индию, Пакистан и Казахстан, что является необычным для подобных инцидентов. По некоторым данным, даже глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство после разговора с российским президентом.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, внесенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, сообщил, что атакованный объект представляет собой специальное сооружение, предназначенное для управления вооруженными силами в случае ядерной войны. По его словам, это целый комплекс с наружными и подземными сооружениями и узлами связи, сопоставимый по значению с президентским самолетом США.

Арестович* также указал, что согласно ядерной доктрине России и других государств, обладающих ядерным оружием, атака подобного объекта может рассматриваться как повод для применения ядерного оружия. Эта оценка добавляет серьезности произошедшему инциденту и объясняет масштаб международной реакции.

Ситуация продолжает развиваться, и украинские власти предпринимают меры по укреплению противовоздушной обороны в ожидании возможного ответа. Эксперты отмечают, что характер и масштаб предполагаемой операции могут превзойти все предыдущие удары за последний год конфликта.

* Алексей Арестович - внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Автор: Семен Подгорный