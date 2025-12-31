12:17, 31 дек 2025

В Купянске складывается напряженная обстановка — противник зашел в город, и значительная его часть уже не контролируется российскими войсками. Об этом сообщил военный обозреватель «Первого русского» Влад Шлепченко в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград.

Ситуация вокруг Купянска стала одной из главных тем обсуждения в военных телеграм-каналах и СМИ. Информация от блогеров, военкоров и самих военных с обеих сторон конфликта зачастую противоречит друг другу, что затрудняет понимание реальной картины происходящего.

По словам эксперта, обстановку можно охарактеризовать как крайне непростую. Подтверждается факт присутствия украинских формирований непосредственно в городской черте, при этом немалая территория населенного пункта вышла из-под российского контроля. Специалист подчеркнул, что такое развитие событий вызывает серьезную озабоченность.

Шлепченко обратил внимание на характерную для военных действий особенность — так называемый «туман войны», когда даже участники боевых действий не всегда располагают полной информацией о положении дел на передовой. Городские бои отличаются особой хаотичностью из-за обилия укрытий, которые предоставляют как многоквартирные здания, так и частный сектор. Это существенно усложняет отслеживание передвижений обеих сторон.

Эксперт отметил, что сейчас важнее понимать общую динамику, нежели пытаться определить точный контроль над конкретными территориями. Данные мониторинговых ресурсов часто не совпадают с официальными заявлениями, а публикуемая информация нередко выходит с задержкой. Все это делает практически невозможным получение оперативной и достоверной картины происходящего без детального анализа с использованием карт местности.

События в Купянске можно назвать наиболее результативным украинским контрнаступлением за прошедший год. Аналогичные попытки на Покровском и других направлениях не принесли ВСУ желаемого эффекта. В случае с Купянском украинским подразделениям удалось прорваться в город, который обороняли российские части, и даже зафиксировать это на видео.

Для атаки на город украинское командование задействовало отборные формирования, включая иностранных наемников, бойцов ГУР и ССО. Несмотря на это, 6-й гвардейской армии удалось выдержать натиск. Противник при этом понес существенные потери в живой силе и технике.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini