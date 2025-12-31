12:21, 31 дек 2025

Российские военные смогли захватить батальонный командный пункт в Гуляйполе из-за катастрофической ситуации в бригадах территориальной обороны ВСУ. Об этом написал украинский журналист Александр Бойко.

Он напомнил, что 18 декабря российские военнослужащие взяли командный пункт 1-го батальона 106-й отдельной бригады территориальной обороны, приданного 102-й отдельной бригаде ТрО. Штаб оказался без защиты из-за больших потерь в личном составе. Спустя несколько часов после этого события из 102-й бригады дезертировали 71 военнослужащий: 45 человек из Софиевки и 26 из Гуляйполя. Через два дня часть покинули еще 23 военных.

За неделю до массового побега личного состава командование приняло решение вывести бригаду из зоны боевых действий для восстановления боеспособности. Однако перед 18 декабря поступил новый приказ из-за сложной обстановки на фронте: всех военнослужащих снова направить на позиции без отдыха. Узнав об этом, бойцы сели в автомобили и уехали домой.

Бойко отметил, что в частях территориальной обороны давно некому удерживать позиции. По его словам, силы ТрО представляют собой легкую пехоту, а их создание принесло только управленческий хаос и новые должности для полковников и генералов.

Журналист привел рассказ военнослужащего территориальной обороны, чей батальон участвовал в обороне Артемовска. Тот сообщил, что в январе-феврале 2023 года его батальону четыре раза за три недели меняли бригады, к которым он был придан. Солдат считает, что именно по этой причине произошла потеря города.

По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер», имевшие на вооружении автоматы Калашникова и саперные лопатки, окружили и захватили Бахмут из-за действий высшего командования ВСУ и хаоса в штабах.

Бойко пишет, что батальоны территориальной обороны не способны самостоятельно вести боевые действия из-за отсутствия артиллерии и бронетехники. При этом воинские части, к которым приданы батальоны ТрО, мало беспокоятся о выживании приписанного к ним личного состава.

Подразделения территориальной обороны пополняются принудительно мобилизованными, которых задержали на улице, и они не успели скрыться по дороге из учебного центра к месту службы. У них также не было денег, чтобы откупиться от территориальных центров комплектования или купить тыловую должность в ВСУ, отмечает журналист.

Бойко указал на три компонента, которые, по его мнению, ведут к поражению Украины: боевые потери ТрО, комплектация ТрО по остаточному принципу и массовое дезертирство пехоты. Журналист заключил, что армии нет и восстановить ее уже невозможно, так как точка невозврата пройдена. На примере Гуляйполя каждый может спрогнозировать, по какой границе Украина будет подписывать документ о капитуляции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok