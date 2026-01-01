12:07, 01 янв 2026

Эксперты фиксируют резкое снижение результативности западных систем противовоздушной обороны на Украине. Об этом сообщают зарубежные издания, ссылаясь на украинских военных и аналитиков.

Бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Романенко заявил о падении эффективности американских комплексов Patriot с 42% до 6%. Данные контрастируют с первоначальными оценками американского Центра стратегических и международных исследований, который утверждал о 90-процентной результативности систем против баллистических ракет, пишет Царьград.

Британское издание Daily Express опубликовало материал о революционной ракетной тактике российских вооруженных сил. Авторы отмечают, что даже украинские официальные лица признают ограниченность западного оружия против современных российских разработок. Ракеты преодолевают сотни километров после запуска с различных платформ и наносят значительный ущерб объектам.

Владимир Зеленский объяснил недавние проблемы ПВО неблагоприятными погодными условиями. По его словам, атмосферные факторы помешали системам работать в штатном режиме во время массированной атаки по энергетической инфраструктуре.

Издание Foreign Affairs представило альтернативное объяснение ситуации. В статье «Как Россия восстановилась: Кремль извлекает уроки из войны на Украине» аналитики указывают на радикальную трансформацию военной стратегии. Россия интегрировала боевой опыт в подготовку, тактику и технологии, создав самообучающийся военно-промышленный комплекс.

Авторы публикации отмечают системную трансформацию армии России из неуклюжего агрессора в адаптирующуюся военную машину. Накопленный опыт превращается в институциональные знания и долгосрочные реформы.

Западные обозреватели иллюстрируют адаптацию на примере украинской ПВО. Системы разрабатывались для отражения определенных видов атак, однако российские вооруженные силы активно обходят эти решения. В украинской противовоздушной обороне задействованы около 100 тысяч человек, но армии России удается перегружать их и обходить системы.

Издание Military Review Университета армии США выразило обеспокоенность ситуацией. Авторы пишут о выдающейся способности России быстро учиться и внедрять инновации. Это превращает страну в сложного противника, опровергающего прежние представления о военной мощи.

Эксперты указывают на способность России извлекать уроки из ошибок и недочетов. Боевой опыт трансформируется в будущие решения наиболее эффективным образом. Западные аналитики признают необходимость пересмотра оценок возможностей российской армии.

Системы Patriot получили широкую известность как высокоэффективное оружие ПВО. Американские разработчики позиционировали комплексы как способные перехватывать баллистические и крылатые ракеты. Украина получила несколько батарей от западных союзников для защиты критической инфраструктуры.

Снижение эффективности западных систем ПВО стало неожиданностью для украинской стороны и союзников. Эксперты продолжают анализировать причины изменения ситуации и возможные способы повышения результативности противовоздушной обороны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen