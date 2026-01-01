Все новости Уфы и Башкортостана
"Для поражения живой силы и гражданских объектов": Атаковавший резиденцию Путина дрон нёс 6-килограммовый фугас

12:17, 01 янв 2026

В ночь на 29 декабря украинские силы предприняли атаку беспилотниками на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Российская ПВО перехватила все 91 БПЛА, сообщило Минобороны 31 декабря.

Военное ведомство обнародовало подробности провалившегося налёта. Один из уничтоженных дронов нёс фугасный заряд весом 6 килограммов, напичканный поражающими элементами. Такая начинка рассчитана на убийство людей и разрушение гражданской инфраструктуры, подчеркнули в министерстве.

На опубликованных кадрах виден чёрный беспилотник модели «Чаклун-Б 2.0», упавший в лесополосе. Аппарат остался относительно целым после попадания в хвост, что дало специалистам возможность досконально исследовать взрывное устройство. Военнослужащий объяснил перед камерой: боевая часть создавалась специально для уничтожения живой силы и объектов. Характеристики этих дронов впечатляют — взлётный вес достигает 65 килограммов, полезная нагрузка составляет до 25 кг, дальность превышает 900 километров, а продолжительность полёта доходит до 8 часов. Идеальный инструмент для диверсий на большом удалении.

 

Генерал-майор Александр Романенков, возглавляющий зенитные ракетные войска ВКС, рассказал о деталях отражения удара. Украинская сторона запустила беспилотники с минимальных высот с территорий Сумской и Черниговской областей по нескольким направлениям. Российская противоввоздушная оборона отработала безошибочно: над Новгородской областью уничтожили 41 БПЛА, над Брянской — 49, над Смоленской — ещё один аппарат. Прорваться к целям не смог ни один беспилотник. Для ликвидации угрозы задействовали зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы и системы радиоэлектронной борьбы.

 

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров охарактеризовал произошедшее как откровенный терроризм. Он указал, что подобные действия на фоне контактов Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу разрушают любые перспективы мирного разрешения конфликта. Карта, размещённая Минобороны, демонстрирует размах провокации: сотни километров находились под угрозой, однако российская оборонная система выдержала массированную атаку противника.

 

Происшествие обострило напряжённость в регионе. Украинская сторона не останавливается перед ударами по символам государственной власти, подвергая опасности мирных жителей. Пока дипломатические каналы пытаются найти решение кризиса, воздушное пространство России остаётся под защитой систем ПВО и вооружённых сил.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
