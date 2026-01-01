Пролетели через четыре региона: Выяснилось, откуда запускали дроны по резиденции Путина

12:24, 01 янв 2026

29 декабря киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Более 90 дронов были сбиты силами ПВО. Сейчас спецслужбы выясняют, откуда именно запускали летательные аппараты — версии варьируются от приграничных лесов до диверсионных групп внутри России.

Откуда прилетели дроны

Мониторинговые каналы сразу после атаки предположили нестандартный сценарий. Часть беспилотников могли запустить не с украинской границы, а из лесных массивов Новгородской или Псковской областей. Удары с южного направления оказались отвлекающим манёвром для системы ПВО. По предварительным данным, дроны могли пересечь территорию четырёх регионов.

Эксперты рассматривают и латвийский след. В приграничном посёлке Малнава базируется канадский батальон беспилотников, который ранее связывали с ударами по военным складам в Торопце Тверской области. Версия о запуске из Латвии вызывает вопросы о глубине проникновения диверсантов.

Что говорят специалисты

Военный эксперт Владимир Попов в комментарии MK.Ru не исключает латвийский вариант, но называет его маловероятным. Расстояние слишком велико, а российская ПВО перехватила бы аппараты на дальних подступах. Низколетящие дроны сложно обнаружить радарами, но местные жители наверняка их видели.

Попов склоняется к версии о работе диверсионно-разведывательных групп непосредственно на российской территории. Запустить лёгкие беспилотники самолётного типа несложно — достаточно 200 метров утрамбованной лесной дороги. Морозная погода уплотнила грунт, тонкий снежный покров не мешает взлёту. Группы из 3-4 человек могли заранее развезти дроны по точкам и синхронно запустить атаку.

Как доставляют комплектующие

По мнению эксперта, детали беспилотников ввозят в разобранном виде через Казахстан, Армению или Грузию. Их маскируют под праздничные грузы в фурах — отследить габаритные, но лёгкие компоненты крайне сложно. Попов предлагает изучить двигатели сбитых аппаратов. Если это австрийские Rotax для легкомоторной авиации, серийные номера помогут вычислить поставщиков и усилить контроль.

Специалист призывает ужесточить проверку фур с подозрительными грузами, особенно габаритных и лёгких. Это может перекрыть один из каналов поставки компонентов для БПЛА.

Технические характеристики атаки

Минобороны опубликовало маршрут движения и точки перехвата дронов. По данным ведомства, беспилотники сбивали вблизи резиденции. Киев факт атаки на объект отрицает.

Для налёта использовались аппараты типа «Чаклун-Б 2.0». Взлётная масса такой модели достигает 65 кг, полезная нагрузка — до 25 кг. Дальность полёта превышает 900 км, время в воздухе — до 8 часов. Сбитый беспилотник нёс шестикилограммовый фугасный заряд с множеством поражающих элементов, что указывает на намерение поразить живую силу и гражданские объекты.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen