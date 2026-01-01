12:31, 01 янв 2026

Военнослужащий ВСУ Сергей Шевченко попал в российский плен под Гуляйполем в Запорожской области при необычных обстоятельствах. Он рассказал, как сначала оказал медицинскую помощь раненому бойцу российских войск, а затем добровольно сдался его сослуживцам. Об этом стало известно из беседы пленного с журналистами Царьграда.

Все произошло после атаки тяжелого украинского беспилотника «Баба-яга». Шевченко находился в укрытии, когда услышал характерный звук отлетевшей чеки, за которым последовал взрыв. Крыша здания обрушилась прямо на него. После того как украинский военный пришел в себя, он услышал крики поблизости.

Оказалось, что рядом находится молодой раненый солдат. Шевченко подошел к нему и спросил о принадлежности. Получив ответ, что боец русский, украинский военнослужащий представился. Несмотря на то, что они оказались по разные стороны линии фронта, Шевченко принял решение помочь пострадавшему. Он наложил повязку на раны и дал обезболивающее средство.

Беспилотник продолжал барражировать над разрушенным укрытием. Оба бойца затаились и ждали, когда угроза исчезнет. После того как дрон улетел, их обнаружило российское подразделение. Украинский военный не оказал сопротивления и добровольно перешел в статус военнопленного.

В разговоре с журналистами Шевченко упомянул, что подобные случаи уже происходили ранее. Осенью другой украинский боец, который несколько суток скрывался в подвале на территории Курской области, самостоятельно вышел на связь с российскими военными и выразил готовность сложить оружие. Более того, он даже помогал эвакуировать раненых.

Шевченко также пояснил обстоятельства своего пребывания под Гуляйполем. По его словам, командование направило его в этот район практически без подготовки. Отсутствие связи и координации с другими подразделениями стало одним из факторов, повлиявших на его решение не вступать в бой после атаки беспилотника и искать возможность выжить.

Военный аналитик Алексей Живов ранее высказывался о том, что успешное продвижение российских войск в районе Степногорска и Гуляйполя может создать условия для дальнейшего движения в направлении Запорожья, а в дальнейшем и Днепропетровска. Однако в этой конкретной ситуации решающую роль сыграл не стратегический расчет, а человеческий фактор.

Украинский военнослужащий описал момент, когда увидел раненого: «Недалеко от меня пацанчик лежит молодой». В условиях боевых действий, где противники обычно видят друг в друге только врагов, Шевченко сделал выбор в пользу оказания помощи раненому. После этого, столкнувшись с российскими военнослужащими, он принял решение перейти на их сторону.

