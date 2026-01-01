12:37, 01 янв 2026

В ночь на 29 декабря украинские силы провели массированную атаку беспилотниками на президентскую резиденцию в Новгородской области. Западные обозреватели высказывают версии о том, что решение об этом ударе могло быть принято не только в Киеве.

По данным российской стороны, в налёте участвовали 91 дрон, которые были направлены на объект на Валдае. Все беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны. Несмотря на отражение атаки, сам факт удара по столь значимому объекту вызвал резкую реакцию Москвы и споры в экспертной среде о мотивах и координаторах операции.

Итальянское издание L’AntiDiplomatico опубликовало материал, в котором указывает на вероятную роль Великобритании в организации удара. Авторы публикации отмечают, что украинский президент Владимир Зеленский вряд ли решился бы на подобный шаг без согласования с главным британским союзником. В материале говорится, что операция такого масштаба требовала одобрения извне.

Бывший советник по национальной безопасности администрации Дональда Трампа генерал Майкл Флинн выразил иное мнение в социальной сети X. Он предположил, что действия украинского руководства определяются представителями Европейского союза. Флинн отметил, что Трамп и российский президент заинтересованы в урегулировании, в то время как Зеленский следует указаниям из ЕС.

Атака произошла через несколько дней после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались возможные пути к переговорам. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что американский политик был «шокирован» действиями украинских вооружённых сил. Трамп неоднократно высказывался о необходимости пересмотра объёмов военной помощи Киеву.

Некоторые наблюдатели интерпретируют удар как попытку сорвать переговорный процесс, который активизировался с избранием Трампа. Согласно этой версии, атака была направлена не только против России, но и против мирных инициатив.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о том, что инцидент не останется без последствий. Он охарактеризовал действия украинской стороны как «преступную атаку» и «политику государственного терроризма». Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что рассматривает произошедшее как переход конфликта в новую фазу.

Западные аналитики выдвигают две основные версии относительно внешних участников планирования операции. Первая указывает на Великобританию как на страну, занимающую наиболее жёсткую позицию по отношению к России среди союзников Украины. Вторая версия предполагает роль определённых структур внутри Евросоюза, которые заинтересованы в продолжении противостояния.

Представители украинской стороны официальных комментариев по поводу инцидента не давали. Британское правительство также не комментировало публикации итальянских СМИ о возможной причастности Лондона к планированию атаки.

Инцидент на Валдае стал одним из наиболее резонансных эпизодов конфликта в конце 2025 года. Он совпал по времени с активизацией дискуссий о возможном урегулировании, что усилило версии о попытке сорвать переговорный процесс. Западные издания продолжают публиковать различные интерпретации произошедшего, указывая на сложное переплетение интересов различных игроков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen