Радий Хабиров выразил соболезнования жертвам атаки в Херсонской области

22:35, 01 янв 2026

Глава Башкирии отреагировал на трагические события новогодней ночи в Херсонской области.

Радий Хабиров выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки, произошедшей в новогоднюю ночь в Херсонской области. Руководитель республики подчеркнул готовность Башкортостана оказать необходимую поддержку пострадавшим.

«В новогоднюю ночь десятки людей в Херсонской области стали жертвами очередной террористической атаки киевского режима. Приношу соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления. Башкортостан готов оказать любую поддержку», — заявил Хабиров.

Напомним, в поселке Хорлы на черноморском побережье, беспилотники нанесли удар по кафе и гостинице. В момент атаки там находились мирные жители, праздновавшие наступление Нового года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что предварительно погибли 24 человека, более 50 получили ранения. Среди жертв оказались женщины и дети.

После удара начался пожар, тушить который пришлось до утра. Медики продолжают оказывать помощь раненым. В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Владимира Сальдо