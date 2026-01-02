12:11, 02 янв 2026

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области. По данным Следственного комитета России, жертвами стали 27 человек, среди них двое несовершеннолетних. Десятки людей получили ранения.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по местам отдыха на побережье Чёрного моря, где мирные жители встречали Новый год. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что враг целенаправленно бил по кафе и гостинице. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила РИА Новости об окончательном числе погибших — 27 человек, включая двух детей.

В регионе объявлены дни траура — пятница и суббота станут днями скорби по погибшим. МИД России охарактеризовал произошедшее как очередной террористический акт киевского режима против мирного населения российских регионов.

Позиция Москвы

На Смоленской площади заявили, что атака была спланирована заранее. По словам представителей МИД, беспилотники целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года. Нет сомнений в намеренном характере удара по гражданским объектам.

Реакция Киева

Генштаб ВСУ отрицает удар по местам скопления мирных жителей. Спикер Генштаба Дмитрий Лиховой заявил, что Киев полностью соблюдает нормы международного гуманитарного права и наносит удары только по военным объектам. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал оправдания украинской стороны словами: «Чуют последствия».

При этом Киев, отрицая атаку на мирное население, продолжает массированные атаки беспилотниками на территорию России. Сотни дронов продолжают отправляться в направлении российских регионов.

Циничная позиция

Журналист Анатолий Шарий, известный критикой украинского правительства, высказал сомнения в самом факте удара. Он обратил внимание, что в течение восьми часов после трагедии нигде не появилось фото или видео с места происшествия. При этом Шарий проигнорировал тот факт, что в первые часы после атаки все силы были брошены на спасение пострадавших и тушение пожара.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini