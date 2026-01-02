Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Итоги ночи и утра 2 января: атака 64 дронов по России, жуткая трагедия с детьми в Хорлах и польский «марш» на Балтику

Итоги ночи и утра 2 января: атака 64 дронов по России, жуткая трагедия с детьми в Хорлах и польский «марш» на Балтику

12:19, 02 янв 2026

В ночь на 2 января российские системы ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Министерство обороны. Атаки фиксировались в нескольких регионах России. Параллельно стало известно о росте числа жертв удара по селу Хорлы в Херсонской области, а премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море.

Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 64 дрона самолётного типа в период с 23.00 1 января до 7.00 2 января по московскому времени. Основной удар пришёлся на Самарскую область, где было сбито около 20 беспилотников.

Ещё 16 дронов зафиксировали в Воронежской и Саратовской областях. Семь беспилотников перехватили над Московским регионом, из них пять двигались в направлении столицы. По шесть дронов обнаружили в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской. Единичные беспилотники зафиксированы в Белгородской, Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областях. Информация размещена в официальном телеграм-канале военного ведомства.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила РИА Новости об увеличении количества погибших после удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. Число жертв выросло до 27 человек, среди них двое несовершеннолетних. В больницы доставили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей. На месте происшествия возник сильный пожар, который осложнил работу спасателей. Некоторые люди погибли в огне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о молчании западных стран по поводу действий Киева. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х задал вопрос, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы. Представители украинской стороны заявили, что наносили удары по военным объектам на территории Херсонской области.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении заявил о планах завоевания Балтийского моря в 2026 году. Политик назвал его польской Балтикой. Туск добавил, что Варшава в текущем году ускорит формирование сильнейшей армии в Европе. Польское руководство планирует увеличить численность Вооружённых сил до 300 тысяч человек. В настоящее время этот показатель составляет менее 200 тысяч.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее комментировала высказывания некоторых западных политиков о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО. Дипломат назвала подобные заявления бредом и отметила, что тема блокады Калининградской области также вызывает недоумение. Польша продолжает наращивать военный потенциал на фоне напряжённой обстановки в регионе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жертв теракта в Хорлах выросло: Запад "не заметил"? Киев запускает сотни дронов, одновременно отрицая трагедию

Читайте также:

Жертв теракта в Хорлах выросло: Запад "не заметил"? Киев запускает сотни дронов, одновременно отрицая трагедию
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Россия/мир
Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
25 боевых дронов: украинцы бросили на Россию тучу беспилотников в ночь на 23 июля — под прицелом юг и Крым
Россия/мир
25 боевых дронов: украинцы бросили на Россию тучу беспилотников в ночь на 23 июля — под прицелом юг и Крым
В ночь на 27 октября 2025 года Россия пережила одну из самых страшных и массированных атак ВСУ на регионы — сирены воют по всей стране, десятки раненых и разрушения
Россия/мир
В ночь на 27 октября 2025 года Россия пережила одну из самых страшных и массированных атак ВСУ на регионы — сирены воют по всей стране, десятки раненых и разрушения
Самая масштабная атака за все время: по Москве нанесен массированный удар, ПВО работают на пределе — что известно к этому часу
Россия/мир
Самая масштабная атака за все время: по Москве нанесен массированный удар, ПВО работают на пределе — что известно к этому часу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен