Итоги ночи и утра 2 января: атака 64 дронов по России, жуткая трагедия с детьми в Хорлах и польский «марш» на Балтику

12:19, 02 янв 2026

В ночь на 2 января российские системы ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Министерство обороны. Атаки фиксировались в нескольких регионах России. Параллельно стало известно о росте числа жертв удара по селу Хорлы в Херсонской области, а премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море.

Минобороны России опубликовало данные о ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 64 дрона самолётного типа в период с 23.00 1 января до 7.00 2 января по московскому времени. Основной удар пришёлся на Самарскую область, где было сбито около 20 беспилотников.

Ещё 16 дронов зафиксировали в Воронежской и Саратовской областях. Семь беспилотников перехватили над Московским регионом, из них пять двигались в направлении столицы. По шесть дронов обнаружили в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской. Единичные беспилотники зафиксированы в Белгородской, Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областях. Информация размещена в официальном телеграм-канале военного ведомства.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила РИА Новости об увеличении количества погибших после удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области. Число жертв выросло до 27 человек, среди них двое несовершеннолетних. В больницы доставили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей. На месте происшествия возник сильный пожар, который осложнил работу спасателей. Некоторые люди погибли в огне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о молчании западных стран по поводу действий Киева. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х задал вопрос, будут ли традиционные западные СМИ освещать трагедию в селе Хорлы. Представители украинской стороны заявили, что наносили удары по военным объектам на территории Херсонской области.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении заявил о планах завоевания Балтийского моря в 2026 году. Политик назвал его польской Балтикой. Туск добавил, что Варшава в текущем году ускорит формирование сильнейшей армии в Европе. Польское руководство планирует увеличить численность Вооружённых сил до 300 тысяч человек. В настоящее время этот показатель составляет менее 200 тысяч.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее комментировала высказывания некоторых западных политиков о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО. Дипломат назвала подобные заявления бредом и отметила, что тема блокады Калининградской области также вызывает недоумение. Польша продолжает наращивать военный потенциал на фоне напряжённой обстановки в регионе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok