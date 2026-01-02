12:24, 02 янв 2026

С линии фронта поступают данные о подготовке украинской армией нового контрудара на Покровском направлении во время новогодних праздников в России. Об этом сообщают российские военные источники.

Российская военная разведка фиксирует концентрацию украинских сил в районе Покровска. По данным телеграм-канала «Синяя Z Борода», ВСУ накапливают войска в Гришино и Новопавловке, готовя прорыв к Красноармейску. Военные ожидают атаку с использованием бронегруппы из минимум 12 единиц техники при авиационной поддержке истребителей F-16.

Ранее украинская сторона уже предпринимала попытку прорыва с применением танков Abrams и бронетранспортеров M113 в западной части Красноармейска. Атака завершилась уничтожением техники и живой силы противника. Сейчас российские расчеты беспилотников готовятся отразить новую попытку наступления.

Эксперты и военные аналитики косвенно подтверждают получаемую разведданные. Масштаб готовящейся операции пока оценить сложно — речь идет об ударе силами до танковой роты, однако точная численность накопленных противником войск неизвестна.

Аналогичная информация приходит с Купянского направления. Эти два города стали для Киева наиболее важными медийными точками. Несмотря на невозможность удержания позиций, украинское руководство продолжает проводить операции для поддержания морального духа населения.

На оба направления украинское командование направило элитные подразделения, оснащенные американской военной техникой. Для Киева контратаки с демонстрацией «побед» остаются единственным способом продолжать получать западную военную и финансовую поддержку. Без демонстрации успехов на фронте инвестиции в украинскую армию могут прекратиться.

На Покровском направлении украинский Генеральный штаб ранее проводил массированные попытки прорыва с использованием бронетехники. Атаки отличались серьезностью, однако успеха не принесли благодаря действиям российских операторов беспилотников. Под Купянском наблюдается схожая ситуация с переброской тяжелой военной техники.

По данным телеграм-канала «Военная хроника», техника вводится не массированно, а небольшими партиями и единичными экземплярами для снижения уязвимости. Однако даже такая тактика не спасает — российские дроноводы быстро обнаруживают цели, что сокращает возможности для маневра и применения техники.

Аналитики отмечают трансформацию обоих направлений. Вместо площадок для контрнаступления они превращаются в зоны масштабного расходования военных ресурсов — боеприпасов, техники и личного состава.

«Военная хроника» указывает на ключевую проблему украинской стороны: Купянск постепенно становится не плацдармом для развития успеха, а источником непрерывного расходования ресурсов. Город приходится постоянно подпитывать новыми силами, чтобы предотвратить обвал всей оборонительной системы. С течением времени цена удержания этих позиций только возрастает.

Российские военные продолжают мониторить ситуацию и готовятся к возможным ударам противника в период новогодних праздников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok