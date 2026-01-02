Все новости Уфы и Башкортостана
Всё решилось в 14:58: Чем был напичкан дрон, атаковавший резиденцию Путина. Теперь понятно, почему США "не согласны"

12:32, 02 янв 2026

В Новгородской области сбит беспилотник, который летел к президентской резиденции. Произошло это 29 декабря. Информацию об инциденте публикует The Wall Street Journal.

Что выяснилось после разбора дрона

Эксперты изучили полётное задание одного из украинских беспилотников и установили: его мишенью стал объект резиденции президента России в Новгородской области. Однако американская разведка настаивает на другой версии. Осведомлённый источник, знакомый с отчётом ЦРУ, сообщил изданию, что ведомство зафиксировало атаку беспилотников, но определило целью удара военную установку в регионе, которая ранее уже становилась мишенью.

Андрей Пинчук, доктор политических наук и первый министр госбезопасности ДНР, прокомментировал позицию американских спецслужб. По его словам, резиденция президента России представляет собой военный специальный объект, поэтому никаких противоречий в заявлениях нет. Эксперт также отметил, что Дональд Трамп сейчас выстраивает переговорную схему с участием Зеленского, и если бы американская разведка подтвердила атаку на резиденцию, это могло бы помешать сделке.

Подробности ночной атаки

В ночь на 29 декабря украинские силы попытались атаковать государственную резиденцию главы России в Новгородской области. Это случилось в момент, когда между Москвой и Вашингтоном шли активные переговоры. Министерство обороны сообщило, что системы противоввоздушной обороны уничтожили 91 беспилотник.

Военное ведомство позднее уточнило детали операции. Удар наносился с разных направлений: дроны пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Масштаб атаки и количество задействованной авиатехники указывают на то, что операция была тщательно спланирована.

Международная реакция

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом и обсудил с ним случившееся. Американский президент выразил недовольство поступком Киева и заявил, что Соединённые Штаты не одобряют такие действия. Помимо США, провокацию украинской стороны осудили Индия, Пакистан, Объединённые Арабские Эмираты и Узбекистан.

Расхождения в оценках между данными полётного задания дрона и выводами ЦРУ создают неоднозначную ситуацию. Американская разведка продолжает называть целью атаки военную инфраструктуру, хотя декодированная информация с беспилотника указывает на президентскую резиденцию. Пинчук полагает, что такая позиция американских спецслужб связана с нежеланием осложнять переговорный процесс, который выстраивает Трамп.

Инцидент произошёл в момент дипломатических контактов между странами, что усилило его политическое значение. Атака с применением почти сотни дронов стала одной из крупнейших попыток ударов по территории России за последнее время.

«Готовят контрудар»: Разведка узнала планы ВСУ на новогодние праздники. Военные уже наготове

