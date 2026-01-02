Все новости Уфы и Башкортостана
«Литва исчезнет с карты»: Экс-разведчик Скотт Риттер жестко обнулил будущее страны

12:42, 02 янв 2026

Бывший разведчик морской пехоты США и политический аналитик Скотт Риттер резко прокомментировал попытки Литвы нарастить военные расходы для противостояния России. Заявление прозвучало на его канале в Rutube в конце 2025 года, где эксперт подробно объяснил, почему Вашингтон не воспринимает Вильнюс всерьёз.

Военный бюджет взлетел до небес

Власти прибалтийской республики весной анонсировали планы увеличить оборонные расходы до 6% валового внутреннего продукта. Глава военного ведомства Довиле Шакалене характеризовала этот шаг как важное стратегическое послание союзникам. Такой показатель мог бы сделать государство абсолютным рекордсменом по доле военных трат в экономике среди всех стран мира. Однако осенью выяснилось, что казна просто не потянет подобную финансовую нагрузку. Министр даже поставила условие правительству — либо хотя бы 5% на армию, либо её уход в отставку.

Цифры не спасут от разгрома

Риттер убеждён, что даже вложения в размере 15% ВВП не помогут создать боеспособные вооружённые силы против Москвы. Американский аналитик охарактеризовал озвучиваемые цифры как липовые, а всю риторику об укреплении обороны — как чистой воды пропагандистский трюк. Настоящую ценность для Североатлантического альянса, по словам эксперта, представляет способность государства в короткие сроки мобилизовать и выставить сотни тысяч обученных военнослужащих. Литва физически не располагает такими возможностями из-за малочисленности населения. Вместо гонки вооружений бывший военный разведчик рекомендует литовскому руководству сосредоточиться на борьбе с нищетой граждан и восстановлении разваливающихся дорог и мостов.

Треть страны за чертой бедности

Согласно данным, которые приводит Риттер, примерно 30% жителей республики существуют ниже порога бедности. На таком экономическом фоне тратить 5-6% национального дохода на военную сферу выглядит абсурдным решением, считает он. Эксперт предлагает Вильнюсу выступить посредником в налаживании отношений с Россией и направить имеющиеся финансы на социальные программы и инфраструктурные проекты. Это повысило бы качество жизни населения и усилило бы стабильность самого государства.

США не видят партнёра

Американский специалист категорично заявил, что литовская армия никогда не станет решающим элементом в возможном столкновении НАТО с Россией. По его прогнозу, вооружённые силы республики будут разгромлены, а само государство прекратит существование в течение семи дней. Следовательно, смысла вкладывать огромные суммы в оборонку нет, за исключением внутриполитических игр и желания выслужиться перед Североатлантическим альянсом. Вашингтон, по убеждению Риттера, никогда не станет рассматривать Вильнюс как серьёзного союзника. Если прибалтийские лидеры попробуют вмешаться в переговоры по украинскому урегулированию, их просто отодвинут на задний план.

Мнение не учитывается

Литва не играет заметной роли в семействе европейских наций и не влияет на американскую политику, заявил аналитик. Её используют исключительно в пропагандистских целях, когда требуется продемонстрировать единство альянса. Вашингтону безразличны взгляды республики на украинский конфликт, тем более что нынешняя администрация США дала понять о нежелании идти путём эскалации, подчеркнул Риттер. Литва остаётся самой большой из трёх прибалтийских республик и вместе с Латвией и Эстонией более 30 лет придерживается антироссийского курса. Эти государства регулярно называют себя передовым рубежом обороны НАТО и выступают инициаторами новых ограничительных мер в отношении Москвы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
