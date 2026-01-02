12:56, 02 янв 2026

Владимир Зеленский представил «мирную стратегию» из 20 пунктов, фактически повторив тактику бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Заявление прозвучало 2 января 2026 года. Об этом рассказал политик Владимир Олейник в программе «Мы в курсе» на канале Царьград.

Эксперт провел параллель с признанием Меркель о том, что Минские соглашения использовались не для достижения мира, а для получения паузы и перевооружения украинских формирований. По его словам, нынешняя инициатива Киева преследует аналогичную цель — выиграть время под предлогом переговоров.

Отсутствие ключевых вопросов

Олейник обратил внимание на существенные пробелы в предложенном документе. В 20 пунктах отсутствует упоминание о членстве в НАТО и демилитаризации. Политик задался вопросом о целесообразности содержания 800-тысячной армии на Украине, когда после распада СССР там находилась группировка в 600 тысяч человек, и это считалось непосильной нагрузкой.

«Тогда пришли к выводу, что численность должна составлять 200 тысяч для нормального функционирования государства. Кто будет финансировать такую армию? Запад превратит ВСУ в частную военную компанию», — заявил эксперт.

Позиция Москвы

Россия категорически отвергает попытки использовать переговоры для передышки на фронте. Как отметил Олейник, Владимир Путин заявил о готовности решать вопросы дипломатическим путем только при условии достижения целей спецоперации. В противном случае речь идет об освобождении территорий, включая Новороссию.

«Путин назвал не только ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Новороссия включает также Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области», — пояснил политик.

Американский фактор

Олейник указал на внутриполитические проблемы Дональда Трампа, которые могут повлиять на его внешнеполитическую активность. У действующего президента США самый низкий рейтинг, а спикер палаты представителей Майк Джонсон предупредил о возможном импичменте в случае потери большинства на промежуточных выборах в Конгресс.

«У Трампа истекает срок для активных действий. В следующем году проблемы внутри страны усилятся», — констатировал эксперт.

Европейские планы

Политик затронул обсуждаемую в Европе идею размещения западных контингентов на украинской территории после заключения мирного соглашения. Франция и Германия рассматриваются как потенциальные участники такой «коалиции желающих». Однако Москва категорически против присутствия иностранных вооруженных сил и военных баз.

Территориальный вопрос

Зеленский отказывается признавать утрату контроля над частью территорий. Трамп предлагал создать демилитаризованную свободную экономическую зону на спорных участках, но эта идея была отвергнута как неприемлемая.

«Вместо конструктивного подхода Зеленский начал маневрировать. Своими 20 пунктами он вместе с американцами дал понять: мир их не интересует», — резюмировал Олейник.

Рекомендация изучить позицию Путина

Эксперт посоветовал представителям США и Украины ознакомиться с недавней прямой линией российского президента, где подчеркивалось, что цели специальной военной операции остаются неизменными. Москва не планирует отказываться от своих требований ради временного перемирия, которое может быть использовано противоположной стороной для подготовки к продолжению конфликта.

Таким образом, предложенная Киевом «мирная стратегия» не содержит механизмов для урегулирования ключевых противоречий и фактически повторяет сценарий Минских соглашений, что делает невозможным достижение долгосрочного мира в обозримом будущем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok