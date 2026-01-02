Купянское месиво: Два батальона полегли за 48 часов. Беспрецедентный "контрнаступ" за год

13:07, 02 янв 2026

В Харьковской области произошло одно из самых масштабных столкновений последнего времени. Украинские силы предприняли крупную попытку вернуть контроль над Купянском, но операция обернулась значительными потерями. По информации российского военного ведомства, события развиваются с конца декабря 2025 года.

Военные эксперты характеризуют действия украинской армии в районе Купянска как наиболее масштабную операцию за прошедший год. Командование ВСУ задействовало несколько бригад, включая подразделения с иностранными наемниками, а позднее — спецподразделения разведки и спецназа.

По данным Министерства обороны России, 29 и 30 декабря украинская сторона понесла потери более 1300 военнослужащих, что соответствует численности двух батальонов. Также сообщается об уничтожении техники противника. В течение операции были нанесены три основных удара, однако заявленных целей достичь не удалось.

Ситуация в городе

Обстановка в Купянске характеризуется как сложная. Telegram-канал «Два майора» описывает оборону как «очаговую» — небольшие украинские группы продолжают проникать на территорию города через разрывы в линии соприкосновения. Погодные условия затрудняют применение беспилотников и снабжение российских подразделений, некоторые из которых удерживают позиции в окружении.

Единой линии фронта в городе не существует — позиции сторон чередуются, создавая сложную картину боевых действий. Это затрудняет координацию и создает риски для обеих сторон конфликта.

В конце ноября российское командование докладывало о полном контроле над Купянском. Однако в конце декабря украинская сторона начала контрнаступательную операцию, в ходе которой удалось потеснить российские позиции на некоторых участках и проникнуть в городскую застройку.

Развитие событий

Согласно информации от военных аналитиков, российские войска начали восстанавливать позиции в Купянске и севернее города. Сообщается о действиях в населенном пункте Московка, куда украинские силы наступали в первую очередь. Telegram-канал «Военная хроника» отмечает, что устойчивость контроля и его продолжительность пока определить сложно.

Наблюдатели фиксируют снижение информационной активности со стороны украинского командования относительно событий в Купянске. Это может указывать на затухание наступательного импульса операции.

Эксперты отмечают, что перед украинским командованием стоит выбор: либо наращивать усилия, направляя дополнительные силы, либо постепенно сворачивать операцию до того, как ситуация начнет работать против собственных войск.

Российская сторона усиливает применение беспилотной авиации против противника, в город направлены подразделения спецназа, активизировалась работа артиллерии. При этом аналитики прогнозируют, что боевые действия на этом участке фронта продолжатся еще несколько месяцев.

Военные эксперты подчеркивают стратегическое значение Купянска для обеих сторон. Потеря города создаст сложности для обороны всего Харьковского направления, что делает этот участок фронта одним из ключевых в текущей ситуации.

