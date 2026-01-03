Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Итоги ночи и утра 3 января: Грозный ответ Кремля, правда о мобилизации в январе и новый указ. Зеленский всех переиграл? Есть плохая новость

Итоги ночи и утра 3 января: Грозный ответ Кремля, правда о мобилизации в январе и новый указ. Зеленский всех переиграл? Есть плохая новость

12:32, 03 янв 2026

Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов на учебные сборы для защиты критически важных объектов в 2026 году. Западные СМИ и украинские политики тут же запустили волну слухов о якобы скрытой мобилизации в России, хотя документ не предполагает отправку военнообязанных на линию фронта.

Что говорится в указе президента

Согласно подписанному документу, резервисты будут привлечены к охране стратегически важных объектов на территории России. Ранее такая практика применялась исключительно при введении военного положения или в период официально объявленной мобилизации. Теперь порядок изменён, что сразу же вызвало спекуляции со стороны западных источников.

Зеленский в своих заявлениях утверждал, что если конфликт не завершится в ближайшее время, России придётся объявлять мобилизацию в текущем году. Однако эксперты называют подобные прогнозы беспочвенными. Благодаря растущему потоку добровольцев в Вооружённые силы России необходимость в принудительной мобилизации отсутствует. Резервисты же будут задействованы исключительно для выполнения охранных функций внутри страны, а не для участия в боевых действиях.

Ответные удары по украинским объектам

На фоне продолжающихся попыток Киева атаковать российские объекты, включая инцидент в Новгородской области, где, по данным источников, была предпринята попытка удара по резиденции президента, российские Вооружённые силы нанесли серию ответных ударов. Военные корреспонденты сообщали о масштабных операциях в ночь на 31 декабря, когда были поражены многочисленные цели в Киеве и прилегающих районах.

Утром 3 января Министерство обороны России официально подтвердило проведение массированного удара по украинским объектам. Были нанесены один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам в период с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года.

Целями стали цеха по сборке и производству комплектующих для ракетных двигателей, места изготовления ударных беспилотников дальнего действия и их подготовки к запуску, предприятия военно-промышленного комплекса противника, а также объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации военкоров, это только начало ответных мер.

Буданов* возглавил офис президента: что это означает

Параллельно с военными событиями произошли важные кадровые перестановки в Киеве. Зеленский назначил бывшего руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова* главой офиса президента, заменив им Андрея Ермака. Это решение вызвало широкий резонанс среди аналитиков, которые пытаются понять, какие сигналы посылает украинское руководство.

Часть экспертов считает, что назначение Буданова* указывает на курс Киева в сторону дальнейшей эскалации и срыва возможного переговорного процесса. Существует версия, что Зеленский рассчитывает сорвать переговоры и дождаться промежуточных выборов в США, где демократы могут усилить свои позиции и возобновить активную помощь Украине.

Британский след и устранение конкурентов

Есть и другая точка зрения: Зеленский якобы переиграл всех своих политических конкурентов. Валерия Залужного он отправил на должность посла в Великобритании, фактически убрав с внутриполитической арены, а Буданова* перевёл на административную должность, отодвинув от непосредственного участия в военных операциях.

Важный момент заключается в том, что Буданов* считается человеком, близким к британским спецслужбам, как и Залужный. Это означает усиление влияния Лондона на украинскую верхушку. Для России это плохая новость, но и для США тоже — британцы укрепляют свой контроль над Киевом в то время, как Лондон, по мнению наблюдателей, пытается помешать реализации украинских планов Дональда Трампа.

* - Буданов внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Купянское месиво: Два батальона полегли за 48 часов. Беспрецедентный "контрнаступ" за год

Читайте также:

Купянское месиво: Два батальона полегли за 48 часов. Беспрецедентный "контрнаступ" за год
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

В Кремле откровенно ответили на вопрос о необходимости новой мобилизации в России — хватает ли фронту людей
Россия/мир
В Кремле откровенно ответили на вопрос о необходимости новой мобилизации в России — хватает ли фронту людей
Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России
Россия/мир
Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России
«Путин объявит со дня на день»: в Госдуме объяснили, ждать ли второй волны мобилизации в России и правда ли, в Кремле все уже решили
Россия/мир
«Путин объявит со дня на день»: в Госдуме объяснили, ждать ли второй волны мобилизации в России и правда ли, в Кремле все уже решили
«Путин объявил мобилизацию?»: ГУР начало масштабную атаку на Россию — чего ждать после нападения на Курскую область
Россия/мир
«Путин объявил мобилизацию?»: ГУР начало масштабную атаку на Россию — чего ждать после нападения на Курскую область


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен