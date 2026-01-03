12:32, 03 янв 2026

Владимир Путин подписал указ о направлении резервистов на учебные сборы для защиты критически важных объектов в 2026 году. Западные СМИ и украинские политики тут же запустили волну слухов о якобы скрытой мобилизации в России, хотя документ не предполагает отправку военнообязанных на линию фронта.

Что говорится в указе президента

Согласно подписанному документу, резервисты будут привлечены к охране стратегически важных объектов на территории России. Ранее такая практика применялась исключительно при введении военного положения или в период официально объявленной мобилизации. Теперь порядок изменён, что сразу же вызвало спекуляции со стороны западных источников.

Зеленский в своих заявлениях утверждал, что если конфликт не завершится в ближайшее время, России придётся объявлять мобилизацию в текущем году. Однако эксперты называют подобные прогнозы беспочвенными. Благодаря растущему потоку добровольцев в Вооружённые силы России необходимость в принудительной мобилизации отсутствует. Резервисты же будут задействованы исключительно для выполнения охранных функций внутри страны, а не для участия в боевых действиях.

Ответные удары по украинским объектам

На фоне продолжающихся попыток Киева атаковать российские объекты, включая инцидент в Новгородской области, где, по данным источников, была предпринята попытка удара по резиденции президента, российские Вооружённые силы нанесли серию ответных ударов. Военные корреспонденты сообщали о масштабных операциях в ночь на 31 декабря, когда были поражены многочисленные цели в Киеве и прилегающих районах.

Утром 3 января Министерство обороны России официально подтвердило проведение массированного удара по украинским объектам. Были нанесены один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам в период с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года.

Целями стали цеха по сборке и производству комплектующих для ракетных двигателей, места изготовления ударных беспилотников дальнего действия и их подготовки к запуску, предприятия военно-промышленного комплекса противника, а также объекты энергетической инфраструктуры Украины. По информации военкоров, это только начало ответных мер.

Буданов* возглавил офис президента: что это означает

Параллельно с военными событиями произошли важные кадровые перестановки в Киеве. Зеленский назначил бывшего руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова* главой офиса президента, заменив им Андрея Ермака. Это решение вызвало широкий резонанс среди аналитиков, которые пытаются понять, какие сигналы посылает украинское руководство.

Часть экспертов считает, что назначение Буданова* указывает на курс Киева в сторону дальнейшей эскалации и срыва возможного переговорного процесса. Существует версия, что Зеленский рассчитывает сорвать переговоры и дождаться промежуточных выборов в США, где демократы могут усилить свои позиции и возобновить активную помощь Украине.

Британский след и устранение конкурентов

Есть и другая точка зрения: Зеленский якобы переиграл всех своих политических конкурентов. Валерия Залужного он отправил на должность посла в Великобритании, фактически убрав с внутриполитической арены, а Буданова* перевёл на административную должность, отодвинув от непосредственного участия в военных операциях.

Важный момент заключается в том, что Буданов* считается человеком, близким к британским спецслужбам, как и Залужный. Это означает усиление влияния Лондона на украинскую верхушку. Для России это плохая новость, но и для США тоже — британцы укрепляют свой контроль над Киевом в то время, как Лондон, по мнению наблюдателей, пытается помешать реализации украинских планов Дональда Трампа.

* - Буданов внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok