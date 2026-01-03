12:39, 03 янв 2026

Российские Вооруженные силы провели крупномасштабную операцию с применением высокоточного оружия против объектов на территории Украины. Удары были нанесены в период с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года в ответ на украинские атаки по гражданским целям в России, сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе операции военные использовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Российское военное ведомство подтвердило информацию о проведении массированного и шести групповых ударов по стратегически важным объектам противника.

Целями атак стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, включая цеха по сборке и производству компонентов для ракетных двигателей. Под удар попали также объекты энергетической инфраструктуры, работа которых теперь нарушена. В Минобороны отметили, что пострадали транспортная и портовая инфраструктура, которая использовалась в интересах украинских вооруженных сил.

Операция затронула производственные мощности по выпуску ударных беспилотников дальнего действия и площадки для их подготовки к запуску. Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов и горючего, а также по пунктам временного размещения украинских военных формирований.

Эскалация конфликта произошла после того, как глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о попытке атаки на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. В ночь на 29 декабря украинская сторона направила 91 беспилотник на объект, все они были уничтожены российской системой ПВО.

После этого инцидента в западных СМИ появились попытки как оправдать действия украинского руководства, так и поставить под сомнение официальные заявления российской стороны. Некоторые комментаторы задавались вопросом, почему информацию о нападении озвучил министр иностранных дел, а не представители военного ведомства.

Военный корреспондент Юрий Подоляка отметил скорость реакции российского МИД на произошедшее. Представители внешнеполитического ведомства сразу заявили о предстоящем ответе, который не ограничится дипломатическими мерами. Международное сообщество следит за развитием ситуации, ожидая дальнейших действий сторон конфликта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok