12:57, 03 янв 2026

Ночная атака на резиденцию президента России в Новгородской области может стать точкой невозврата в конфликте с Украиной. Глава МИД Сергей Лавров раскрыл детали операции, в ходе которой 91 беспилотник пытался поразить объект государственного значения. Все дроны были уничтожены системами ПВО, но сам факт нападения заставил Кремль пересмотреть переговорную позицию.

Почему мир узнал о покушении

В ночь с 28 на 29 декабря украинские силы нанесли массированный удар по президентской резиденции в Новгородской области. О масштабе атаки стало известно от министра иностранных дел, что вызвало недоумение на Западе — обычно такую информацию озвучивает военное ведомство. Дипломатический канал говорит о серьёзности инцидента и необходимости международной реакции.

Военный эксперт Юрий Подоляка обращает внимание на нетипичность ситуации. Россия крайне редко раскрывает подробности отражённых атак, особенно когда объект не пострадал. Публичное заявление МИД и реакция нескольких крупных государств указывают на дипломатическую подготовку к ответным мерам. Весь международный истеблишмент замер в ожидании российского удара.

Российские дипломаты открыто называют киевский режим террористическим и намекают на пересмотр условий возможных переговоров. Это произошло сразу после провала попыток команды Трампа убедить украинское руководство принять российские условия урегулирования. Скорость реакции МИД необычна — обычно такие заявления требуют долгих согласований в Совете безопасности.

Примечательно, что вскоре после инцидента закрыли воздушное пространство над полигоном Капустин Яр в Астраханской области. Именно оттуда в 2024 году стартовала гиперзвуковая ракета Орешник. Ветеран ЧВК Вагнера намекнул на возможную подготовку ответных действий с использованием новейших вооружений.

Удар возмездия или дипломатия

Мониторинговые каналы сообщили о возможном звонке Дональда Трампа Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по правительственным объектам Киева перед новым годом. Источники утверждают, что целеуказания уже переданы исполнителям — в списке целей здания Верховной рады, СБУ, ГУР и другие административные сооружения столицы.

Некоторые эксперты предлагают наносить удары не по официальным зданиям, а по местам фактического пребывания украинского руководства — элитным посёлкам и подземным бункерам. Однако источники в западных разведках заявляют, что российские спецслужбы якобы не обладают точной информацией о местонахождении ключевых фигур режима.

Американские аналитики выдвигают другую версию — нежелание Москвы ликвидировать украинских чиновников объясняется наличием среди них агентов российского влияния. Критики этой теории напоминают о январском ударе беспилотника по Генштабу ВСУ, когда были ликвидированы семь офицеров высокого ранга.

Новая позиция Москвы

Глава МИД заявил о пересмотре российской переговорной позиции без полного выхода из диалога. Ответный удар будет нанесён в определённое время по выбранным целям. Лавров подчеркнул — без прекращения преступной политики Украины долгосрочное урегулирование невозможно.

Владимир Путин ранее предупреждал — если Киев и западные столицы продолжат саботировать дипломатические усилия, Россия достигнет своих целей военными средствами. Атака на президентскую резиденцию стала очередным подтверждением нежелания украинской стороны идти на компромисс.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв допустил возможность изменения статуса военной операции и перехода к контртеррористическому формату. Для этого необходимо официально признать Украину террористическим государством, что откроет возможность для более решительных действий против руководства режима.

Парламентарий отметил юридическую нестыковку — Украина совершает террористические акты, но даже Владимир Зеленский не внесён в список террористов и экстремистов. В реестре присутствуют только главы ГУР и СБУ. Признание всего государства террористическим позволит запретить финансовые операции и легитимизует уничтожение причастных к руководству.

Указ о резервистах

Президент России подписал указ о направлении резервистов на сборы для защиты критически важных объектов в 2026 году. Минобороны получило задание определить воинские части, ответственные за организацию мероприятий. Ранее резервисты привлекались только при военном положении или объявленной мобилизации.

Документ предусматривает возможность проведения сборов вне региона призыва резервиста. Западные источники немедленно распространили информацию о скрытой мобилизации и отправке резервистов в зону боевых действий. Эти заявления основаны на недавнем высказывании украинского лидера о якобы неизбежной мобилизации в России.

На деле указ не имеет отношения к участию в боевых действиях — резервисты будут задействованы для охраны стратегических объектов на территории страны. Мобилизация не требуется благодаря стабильному росту числа добровольцев, желающих заключить контракт с Вооружёнными силами России.

Зеленский в последних выступлениях делает ставку на тему российской мобилизации, пытаясь создать панические настроения в обществе. Однако реальность такова, что количество желающих служить по контракту позволяет комплектовать новые подразделения без принудительного призыва. Украинский лидер использует мобилизационную тему как последний информационный козырь в условиях провала на фронте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok